機場試用快速測試 傳統檢測並行

陳肇始昨表示，世界各地機場正展開試用快速測試計劃，是大趨勢，衛生署正測試不同快速測試的敏感度和是否符合標準，當局亦正在機場試用快速測試，與傳統檢測方法並行使用，以了解不同測試的準確度。她強調目前使用的核酸檢測是「金標準」，局方會採審慎態度，如使用任何快速測試時，都要有信心不會走漏個案。

許樹昌：準確度接近金標準才應引入

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，有關新快速測試需與傳統核酸檢測「RT-PCR」金標準的準確度相若才值得採納，「準確度要差不多，（快速測試）有走漏都唔得，可能引起社區會爆發，如果會走漏一兩成已屬不可接受，因為旅遊涉及大量人數」。

英國倫敦希斯路機場就引入新型的「LAMP」快速測試，為包括前往香港的離境旅客做檢測。目前本港要求英國在內高風險地區的抵港者須提交新冠病毒核酸檢測報告，衛生署回覆查詢稱，LAMP屬其中一種「核酸檢測」。

陳肇始：非常時期強制檢測有好處

至於強制檢測，陳肇始稱當局一直在研究法律框架，認為目前市民對病毒檢測清楚明白，「未必一定需要強制，但在一些非常時期，要他們（市民）一定做檢測對整體防疫抗疫、公共衛生有一定好處」。

就本港與新加坡雙邊「航空旅遊氣泡」，旅發局主席彭耀佳昨稱，不可輕視與新加坡的航空關係，估計今次計劃是「商務客行先」，但會研究如何推優惠吸引新加坡客。

（疫情第三波）