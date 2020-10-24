賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌

港府將向私營醫療撥10萬劑流感疫苗，食物及衛生局長陳肇始昨稱，今年會加強呼籲50至64歲的高風險群組打疫苗，又呼籲商會、機構和公司鼓勵有關年齡層的員工接種。衛生署長陳漢儀補充，希望增購的疫苗下月中到港。

賽諾菲：暫未接港疫苗不良反應報告

對於韓國情况，賽諾菲香港昨稱正在釐清韓國事件細節，據韓國疾病預防控制中心，當地死亡個案與流感疫苗沒直接因果關係，有關科學評估仍在進行，正與法國總部了解。該公司又稱，據目前資料，供港流感疫苗全部批次皆與韓國不同，上月起向本港私家醫生、醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品的不良反應報告。

本港沒進口韓國製疫苗。陳漢儀稱，衛生署非常關注韓國疫苗情况，已聯絡世界衛生組織西太平洋區辦事處和韓國當局了解。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，「打完針咁多人死係第一次聽」，目前難猜測原因，要待韓國當局調查，相信要解剖才能確定死因，例如發現心肌梗塞就代表死亡與疫苗無關。他續說，其他地區例如已開始疫苗接種的日本，都無發生相類死亡個案，料韓國情况只屬個別事件，香港市民暫毋須恐慌。

何栢良倡檢視事故機制免倒瀉籮蟹

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台表示，韓國當局應調查是否某個批次出問題，或接種過程出問題，例如接種前醫生未有問清楚過敏病歷等。他認為接種流感疫苗作用很大，不能貿然叫停，又建議本港預先檢視疫苗事故的機制，例如日後有新冠病毒疫苗時，若有人接種後死亡應如何處理，不要到時才「打瀉籮蟹」。

韓國政府期望在新冠病毒流行下，全國5200萬人口中約3000萬人接種流感疫苗，但上周起湧現接種後死亡的報告，昨日累計至36人，24小時內增加11人死，死者中60歲以上的佔88%。總理丁世均昨慰問遺屬，並表示將徹查死因。

韓報告：首案少年死因未證關疫苗

韓國國立科學搜查研究院昨就首宗個案發表分析報告，表示該17歲仁川市少年的死因跟疫苗沒直接關係證據。韓國疾病管理廳表示，26宗懷疑個案的分析顯示缺乏流感疫苗與死亡有直接關連的證據，故決定繼續全國接種預防計劃，各地方政府不得自行決定是否延後計劃。大韓醫生協會主張暫停接種一周，有醫院為審慎起見昨起自行暫停接種，濟州道303處提供接種的醫療機關有72處暫停。

明報記者

（疫情第三波）

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