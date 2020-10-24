賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌

【明報專訊】韓國流感疫苗接種後死亡個案持續上升，24小時內再增11人，至昨日累計36死，有外媒報道最少4名死者接種了法國藥廠賽諾菲（Sanofi）的疫苗。賽諾菲正是本港四價流感疫苗的主要供應商之一，該公司正與法國總部了解，暫知供港流感疫苗全部批次與韓國不同。中大專家許樹昌相信韓國情况屬個別事件，籲市民毋須恐慌。本港料明年引入新型冠狀病毒疫苗，港大專家何栢良建議預先檢視疫苗事故機制可如何處理相關死亡個案，免「打瀉籮蟹」。
港府將向私營醫療撥10萬劑流感疫苗，食物及衛生局長陳肇始昨稱，今年會加強呼籲50至64歲的高風險群組打疫苗，又呼籲商會、機構和公司鼓勵有關年齡層的員工接種。衛生署長陳漢儀補充，希望增購的疫苗下月中到港。
賽諾菲：暫未接港疫苗不良反應報告
對於韓國情况，賽諾菲香港昨稱正在釐清韓國事件細節，據韓國疾病預防控制中心，當地死亡個案與流感疫苗沒直接因果關係，有關科學評估仍在進行，正與法國總部了解。該公司又稱，據目前資料，供港流感疫苗全部批次皆與韓國不同，上月起向本港私家醫生、醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品的不良反應報告。
本港沒進口韓國製疫苗。陳漢儀稱，衛生署非常關注韓國疫苗情况，已聯絡世界衛生組織西太平洋區辦事處和韓國當局了解。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，「打完針咁多人死係第一次聽」，目前難猜測原因，要待韓國當局調查，相信要解剖才能確定死因，例如發現心肌梗塞就代表死亡與疫苗無關。他續說，其他地區例如已開始疫苗接種的日本，都無發生相類死亡個案，料韓國情况只屬個別事件，香港市民暫毋須恐慌。
何栢良倡檢視事故機制免倒瀉籮蟹
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台表示，韓國當局應調查是否某個批次出問題，或接種過程出問題，例如接種前醫生未有問清楚過敏病歷等。他認為接種流感疫苗作用很大，不能貿然叫停，又建議本港預先檢視疫苗事故的機制，例如日後有新冠病毒疫苗時，若有人接種後死亡應如何處理，不要到時才「打瀉籮蟹」。
韓國政府期望在新冠病毒流行下，全國5200萬人口中約3000萬人接種流感疫苗，但上周起湧現接種後死亡的報告，昨日累計至36人，24小時內增加11人死，死者中60歲以上的佔88%。總理丁世均昨慰問遺屬，並表示將徹查死因。
韓報告：首案少年死因未證關疫苗
韓國國立科學搜查研究院昨就首宗個案發表分析報告，表示該17歲仁川市少年的死因跟疫苗沒直接關係證據。韓國疾病管理廳表示，26宗懷疑個案的分析顯示缺乏流感疫苗與死亡有直接關連的證據，故決定繼續全國接種預防計劃，各地方政府不得自行決定是否延後計劃。大韓醫生協會主張暫停接種一周，有醫院為審慎起見昨起自行暫停接種，濟州道303處提供接種的醫療機關有72處暫停。
明報記者
（疫情第三波）
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