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港聞二

【Emily】是否除名 英律師管理局將聆訊 唔針對何君堯 裴倫德開條件

【明報專訊】建制派議員、律師何君堯2017年喺一個集會上，喺時任屏山鄉委會主席曾樹和大叫港獨者應「殺」時，佢加上一句「無赦」。英國保守黨人權委員會委員裴倫德 （Luke de Pulford）日前公開英國律師管理局（SRA）回覆，會就係咪將何君堯從英國律師名冊除名召開聆訊，聽證會喺12月14至18日期間舉行。SRA話何君彥嘅言論能被視為煽動暴力及/或足以構成罪行；已通知何君堯答辯。

何叫裴倫德做「陸地飄忽」

何君堯同Emily講，呢單嘢「好小意思」，如果畀SRA剔除律師資格會感遺憾，罪名係莫須有，強調對佢嘅政治同專業前途無影響。佢批評有人以「政治凌駕學術同專業」，又叫裴倫德做「陸地飄忽」，斥對方飄飄忽忽。

佢話已收到SRA信件並回應話「殺無赦」唔係佢講，唔能夠斷章取義，話當日集會唔係提倡殺人。何君堯話，唔使親身到英國出席聆訊「陪佢玩」，英國咁多菌，但會Zoom視像會議畀證供。

Zoom視像會議畀證供

曾去信促何君堯母校英國安格里亞魯斯金大學褫奪何君堯博士學位嘅裴倫德，噚日喺twitter轉載何君堯有關回應，話如果何收回對其他議員嘅死亡恐嚇，就7．21事件道歉、譴責其「黑社會朋友」，並支持「五大訴求」，佢會停止針對何。

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