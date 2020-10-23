【Emily】「建制泛民議員質素每况愈下」 馬時亨：應該搵人組新政黨

馬：吸納退休官員青年精英

馬時亨噚日接受民主黨前主席劉慧卿主持嘅網台節目《議會內外》訪問，佢話目前香港嘅政治生態比十幾年前差，不論建制同埋泛民議員質素都每况愈下，「（好似）曾鈺成同李柱銘辯論嘅鏡頭，𠵱家邊度仲有？」馬時亨形容議會好似「鬧交場」咁，精英為免喺議會受人「侮辱」就唔加入政府；又認為香港真係需要好大嘅改革。

陸恭蕙：只分黃藍 好多人唔知企邊

陸恭蕙周二接受港台節目《視點31》訪問，佢話香港嘅政治有黃、藍，如果只以呢條線去分，應該好多人唔知自己屬邊一面。陸恭蕙認為，如果話要解決政治問題先去處理其他事宜，「𠵱家面對大灣區或深圳再起飛，香港點呢？咁我哋冇得傾㗎喎」。

陸恭蕙做環境局前副局長時曾力推「垃圾徵費」，但最終都要擱置。佢話現屆議員多咗一年任期，「垃圾徵費」亦重新提交，認為社會上，包括商界中人都希望呢件事可以前進，呼籲建制派「畀個地球轉」，快啲傾埋個議題。