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2020年10月23日星期五
港聞二
通車兩載 港珠澳橋今年收入料跌3/4 金巴日剩300客：再不通關或裁員
匯豐銅獅「復出」 4閉路電視看守
潘樂陶就僭建上訴 爭議水池不屬「建築物」
東涌婦低燒不求醫 確診前聚餐按摩 病發兩周社區游走 兩親人現病徵 兒子就讀小學停課
本地團導遊須檢測陰性 縱橫遊擬交9月普檢結果
誤指私醫無轉介 張竹君表示抱歉
政府加購流感針 10萬劑分批供私醫
12港人案 未成年被捕者被委派律師
總裁判官：評價欠中肯 不足證偏頗 讚擲彈童優秀 水佳麗投訴裁不成立
拒認內地記者為自救 向示威者呼「打我」 付國豪：表無奈
燃彈擲警車當場被捕 22歲工人認罪
巴士情殺案 乘客：聞女聲慘叫 即見被告狂刺
兒童院體育教師控三狎16歲女生
警緝毒反黑下周自願驗毒 處長級已驗全陰性 晉升引入財務申報
祖父曾與人糾紛 6歲女生校門外遭淋紅油
陸委會：陳同佳來台入境 須台港政府商談
七旬翁潑前妻腐液 囚12年半
延任後首項議案 立會通過《成文法》 泛民拉布 麥美娟質疑違國安法
徒手阻小巴溜前撞警車 司機被夾
尾隨小六女生家門前非禮 百警搜捕 1日拘IVE生
網誌一度遭fb封鎖 區家麟：難斷是否涉政治
休班警警署外遭伏擊 警懸紅60萬通緝3人
疫下掀郊遊潮 山頭踩禿山徑退化 市民自闢「打卡小路」 龍脊千島湖重傷
小巴實時到站系統 AI測入座率「預警」飛站
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【Emily】「建制泛民議員質素每况愈下」 馬時亨：應該搵人組新政黨
【Emily】DQ許智峯投票 陳沛然話盡量在席
【Emily】做民陣召集人 陳皓桓冀跳出框框
【Emily】是否除名 英律師管理局將聆訊 唔針對何君堯 裴倫德開條件
【Emily】赤柱探3囚友 阿臻被懲教安排分3日
【Emily】仁安免費班 招被裁空服員做醫護助理
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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