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小巴實時到站系統 AI測入座率「預警」飛站

【明報專訊】初創企業SOCIF兩年前以學生研究團隊身分，測試在專線小巴應用實時到站系統，獲科大校園服務處注意及注資，研發科大交通工具預報程式「USTransit」。SOCIF今年獲香港電訊邀請參與政府「專線小巴實時到站資訊系統」項目，料2022年推出。他們亦正研發利用光達（LiDAR）偵測小巴入座率，盼讓乘客可預早知小巴或因滿座而「飛站」。

政府於2018年《施政報告》提出，出資研發數據收集系統，讓乘客取得專線小巴實時到站資訊，料2022年啟用。香港電訊上月公布獲得該合約，將與八達通公司及SOCIF一同開發，屆時全港逾600條專線小巴路線，涉及超過160間營運商約3500輛小巴將使用系統。

參與政府項目 全港600路線使用

科大畢業生、SOCIF聯合創辦人及行政總裁袁洛桁表示，兩年前在小巴營運商「進智公交」的8X線測試實時到站系統；去年9月開始為科大整合6條來往科大小巴及巴士線實時數據，研發預報到站程式「USTransit」，累積在小巴上設實時數據系統經驗，「不少小巴站長及司機年紀不輕，了解他們使用系統的『習性』相當重要」。

SOCIF技術總監曾柏堅舉例，同一輛小巴可行駛不同路線，他們曾在儀器設寫上路線號碼的按鍵，「大大隻字寫着，但他們（司機）都會看不到或按錯路線」，要針對司機及站長的使用習慣設計系統。是次與香港電訊及八達通公司合作，曾柏堅透露，可應用小巴上八達通儀器，如分段收費的按鈕或在其中加設按鈕，將轉線信號傳到系統，毋須加裝儀器，亦令司機較熟悉。

SOCIF目前正於來往科大的小巴測試利用光達收集深度探測影像數據，訓練AI分析影像中的人形輪廓，從而數算人數。曾柏堅說，可應用此技術在程式上顯示小巴座位情况，讓乘客有心理準備小巴或因滿座而飛站或改道。

SOCIF為科大創業中心培育的初創公司之一，中心主管（創業項目）蕭觀明表示，今年推出「Tech-Ship」計劃，冀促成科研成果商品化。

明報記者 林穎茵

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