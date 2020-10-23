疫下掀郊遊潮 山頭踩禿山徑退化 市民自闢「打卡小路」 龍脊千島湖重傷

千島湖清景台啓用一年表土已退化

環團綠惜地球昨在網頁及facebook等發帖文，對比多個郊遊熱點在不同時間拍攝的航拍照片，包括龍脊、千島湖清景台、昂平及蚺蛇尖，4個地點的行山徑植被都有不同程度破壞，當中千島湖清景台附近山徑短短一年多便迅速退化，不少人為求「站得更前」，越過圍欄走出觀景台外的大石拍照，以致觀景台對出斜坡被人潮踩出數條「打卡小路」，年多之間，小路日漸變寬及表土退化，吸引更多人自行開發觀景位。

水土流失嚴重 須及時補救

曾被《時代周刊》亞洲版譽為亞洲「最佳市區遠足徑」的龍脊損耗亦明顯，對比2016年10月及今年4月照片，龍脊南面山坡雖非港島徑走線，但被市民自行開闢出有如蜘蛛網的小路徑網。綠惜地球認為，市民的足迹會把植被「碎片化」，最終可能令山坡變成一片禿地。

馬鞍山昂平及蚺蛇尖亦出現山徑退化現象，綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，疫情下掀起行山潮，但不少人擅自開闢行山徑，或站在植被上拍照，令原有植被漸變成禿地，水土流失會愈來愈嚴重，以蚺蛇尖為例，雨水隨登山客的足迹冲刷，形成滿佈碎石的冲坑，難以行走，於是登山者靠往旁邊尚有植物之處上落山，加劇冲刷，令山徑愈來愈闊，如不及時補救，往往難以修復。