休班警警署外遭伏擊 警懸紅60萬通緝3人

遇襲警放病假至年底

警方昨日在香港警察facebook及警務處網頁公布3名兇徒的閉路電視截圖，指3人年約20至30歲，第一名身高約1.65米，身形略肥，第二及第三名身高約1.8米，瘦身材。3人犯案時均戴上口罩，身穿黑色長袖外套及長褲。3人當晚逞兇後往葵仁路行人隧道方向逃去。警方懸紅60萬通緝3人，稱如有任何消息可致電3661 1227聯絡新界南總區重案組2A隊。

據了解，遇襲的45歲男高級警員何耀威加入警隊22年，2015年獲頒警察長期服務獎章，去年初開始負責駐守警署槍房，他遇襲後報稱自己並無欠債或與人結怨，家庭狀况亦無問題。時任有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華事後被問及事件是否與近期反修例示威有關時，稱從「逃跑人士的衣裝」等，令警方相信事件與「最近的事情有關係」。時任警務處長盧偉聰稱伏擊警員「非常卑劣」，予以強烈譴責，並會全力緝兇。