網誌一度遭fb封鎖 區家麟：難斷是否涉政治

fb截稿前無回應

區家麟昨撰文稱前日早上收到facebook通知，稱其一篇有關一拳書館的短文被封鎖，原因是 「abusive（侮辱）」，違反社群守則。他跟隨頁面自動系統按鍵，表示反對，之後再被通知另一篇關於王婆婆的文章也被封鎖，同因違反社群守則。至前晚，他發現facebook將他整個網誌連結封鎖，任何文章不能上傳、不能分享，facebook沒解釋原因，但昨突然解封。

區家麟稱其網誌首次遭封鎖，對事件感奇怪。他說不覺得網誌內容違反社群守則，甚至外界認為其評論溫和。他說，現在許多新聞媒體或評論人都依賴facebook吸引讀者，但這也靠演算法「派牌」。被問覺得事件是否涉政治，他說難以判斷，而過去其他媒體的貼文遭封鎖，facebook也稱是演算法結果。他認為演算法「是一個黑箱」，要刪除什麼都無人知道箇中原因，盼日後能具體公開，讓大眾安心。