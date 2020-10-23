延任後首項議案 立會通過《成文法》 泛民拉布 麥美娟質疑違國安法

立法會秘書處表示，昨日共點算法定人數15次，耗時約1小時51分鐘。建制派「班長」廖長江表示，會上拉布非常嚴重，民主派多次要求點算法定人數，又批評民主派發言時不斷重複論據，「簡直是不知所謂，其實是說到無話可說就找東西去說，其實如果不懂技術性修訂，就麻煩你們（民主派）不要獻醜」。廖呼籲民主派停止拉布，稱會與立法會主席梁君彥商討，希望梁在其權力範圍內作出適當的處理。

《港區國安法》訂明，「嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能」觸及顛覆國家政權罪。麥美娟認為，梁君彥應研究民主派的行為是否構成嚴重阻撓。

胡志偉：拖延策略阻惡法 民主派工具不多

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，民主派延任後的其中一項工作，是盡力阻止政府的「惡法」，從而維護香港的核心價值。他稱民主派手上的工具不多，其中一個就是在議會上不斷發言及點算法定人數，稱這些均屬拖延策略。

林卓廷：違法指控極荒謬 只許保皇黨放火

立法會昨續審議成文法草案，立法會主席梁君彥下午為辯論劃線，及後表決。民主黨林卓廷稱梁君彥「再一次吹黑哨」、無理剪布，說去年建制派亦曾拉布，以阻撓民主派譴責官員的議案，質疑民建聯何俊賢曾「拉布拉上火星」，林批評梁君彥雙重標準，其不公允的處事態度變本加厲。對於建制派稱民主派拉布涉違《港區國安法》，林卓廷批評說法「極其荒謬，現在只許保皇黨放火，不許民主派點燈」。

立法會昨以38票贊成、18票反對，三讀通過《2019成文法（雜項規定）條例草案》，內容包括將上訴許可申請、批出司法覆核許可上訴聆訊由3名上訴庭法官改為2人；有關法案自上周三開始恢復二讀辯論。立法會昨休會前，正進行《2019年漁業保護（修訂）條例草案》的二讀辯論。