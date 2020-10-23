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警緝毒反黑下周自願驗毒 處長級已驗全陰性 晉升引入財務申報

【明報專訊】今年5月警隊揭發有西九龍總區反黑組人員涉販毒，警員誠信及紀律惹關注。警隊即成立「誠信審核行動小組」，負責主動調查警員嚴重違規違紀的行為。行動小組將於下周推出自願驗毒計劃，首階段會涵蓋敏感崗位人員如反黑組、毒品調查科等。20多名處長級警官包括處長鄧炳強、3名副處長等已驗毒，結果全為陰性。

另外，自今年第三季起，參與高級警司、警司及總督察晉升選拔的警員，需就個人財政狀况作聲明。誠信審核行動小組正研究及諮詢法律意見，擬將措施推展至為警員進行更深入財務審查，期望可在明年推行。

誠信小組至今查6案 涉盜竊等罪

誠信審核行動小組今年5月底成立，共有15名成員，當中包括一名警司及6名督察級人員，直接向助理處長（服務質素）匯報，該名助理處長亦直接向警務處長匯報工作進度。警司劉志聰表示，小組至今已主動介入調查6宗案件，性質包括 「盜竊」及「與不良分子為伍」。今年8月，一名大埔警區特別職務隊警長因早前行動後將兩副麻將證物據為己有被捕，案件正是由行動小組調查。今年首兩季被警隊拘捕的正規警員有26人。

劉志聰稱，明白市民對警隊的要求非常高，小組會透過不同政策，加強市民對警隊的信心，下周將會推自願驗毒計劃，首階段將涵蓋現正擔任及申請加入敏感崗位的警員，包括毒品調查科、反黑組、特別職務隊人員以及毒品處理警員；計劃將逐步推展至駐守警隊其他崗位的人員。

保私隱不強制 拒驗會問原因

總督察葉俊汶解釋，會以驗尿方式進行初步驗毒測試，若驗出陽性，行動小組會將樣本送到政府化驗所複檢，若證明有警員服用毒品，須面對刑事和紀律調查，是否停職則視乎個案而定。被問自願驗毒成效、為何不強制驗毒，劉志聰稱要考慮法律基礎和個人私隱，若警員表明不肯驗毒，小組會了解原因。

另外，劉志聰表示，謹慎理財也是維護誠信文化中的關鍵一環，為加強監管警員的行為操守，警隊規定由今年第三季起，參與2021/22年度高級警司、警司及總督察晉升選拔的人員，需就個人財政狀况作出聲明，聲明會納入晉升的考慮因素。若警務人員作出虛假陳述，需承擔刑事及紀律責任。劉稱措施明年會逐步延伸至警長及警署警長的晉升選拔。

相關字詞﹕自願驗毒 誠信審核行動小組

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