巴士情殺案 乘客：聞女聲慘叫 即見被告狂刺

案發時任土木工程師的被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在香港謀殺李倩姮（終年20歲）。

行兇後自插 警告乘客勿走近

涉事巴士為城巴118號，事發在上層。乘客黃柏竣供稱當日下午4時，他坐在被告和死者後方，沿途聽到兩人輕聲聊天，未聞爭執聲音。不久他聽到一名女子慘叫，隨即站起身逃至車尾。他目睹被告用刀連刺死者，後來以刀刺向自己的胸口及腹部位置，但他不確定利刀有否插入。他憶述，被告繼而持刀指向其他乘客，警告他們不要走近，被告之後擊碎車窗，跳車墮下。

巴士司機劉子文供稱，他駛近柴灣富城閣時聽到乘客大叫「殺人」，遂停下巴士。他原本打算到上層一探究竟，但安全起見，他指示乘客下車後致電報警，及後見被告從巴士墮下。

死者生前的好友石尉琳表示，她和死者就讀小西灣同一間中學，兩人畢業後仍會聚餐和結伴旅遊。在辯方盤問下，她認同死者的樣貌娟好。

友：事前兩周被告獨坐行人路 倩姮邊哭邊抱

石尉琳透露，2017年9月4日、即死者李倩姮離世近兩周前，被告曾獨自坐在行人路，其間疑似飲醉酒。倩姮一邊哭泣，一邊擁抱及安撫被告。最後救護車到場，將被告送往急症室。在辯方盤問下，她表示當時「擔心Kenny（被告洋名）可能會做啲咩」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】