港聞

港聞二

巴士情殺案 乘客：聞女聲慘叫 即見被告狂刺

【明報專訊】3年前一輛行駛中巴士發生命案，升讀理大護理學士課程的女乘客遭狂捅33刀致死，其男友、年輕工程師早前否認一項謀殺，昨在高等法院續審。目擊事件的巴士乘客供稱，案發時聽到一把女聲慘叫，隨即見到被告持刀插向死者，然後破窗跳車。乘客形容場面「震撼」，令他感到驚慌。

案發時任土木工程師的被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在香港謀殺李倩姮（終年20歲）。

行兇後自插 警告乘客勿走近

涉事巴士為城巴118號，事發在上層。乘客黃柏竣供稱當日下午4時，他坐在被告和死者後方，沿途聽到兩人輕聲聊天，未聞爭執聲音。不久他聽到一名女子慘叫，隨即站起身逃至車尾。他目睹被告用刀連刺死者，後來以刀刺向自己的胸口及腹部位置，但他不確定利刀有否插入。他憶述，被告繼而持刀指向其他乘客，警告他們不要走近，被告之後擊碎車窗，跳車墮下。

巴士司機劉子文供稱，他駛近柴灣富城閣時聽到乘客大叫「殺人」，遂停下巴士。他原本打算到上層一探究竟，但安全起見，他指示乘客下車後致電報警，及後見被告從巴士墮下。

死者生前的好友石尉琳表示，她和死者就讀小西灣同一間中學，兩人畢業後仍會聚餐和結伴旅遊。在辯方盤問下，她認同死者的樣貌娟好。

友：事前兩周被告獨坐行人路 倩姮邊哭邊抱

石尉琳透露，2017年9月4日、即死者李倩姮離世近兩周前，被告曾獨自坐在行人路，其間疑似飲醉酒。倩姮一邊哭泣，一邊擁抱及安撫被告。最後救護車到場，將被告送往急症室。在辯方盤問下，她表示當時「擔心Kenny（被告洋名）可能會做啲咩」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 巴士 情殺

上 / 下一篇新聞

通車兩載 港珠澳橋今年收入料跌3/4 金巴日剩300客：再不通關或裁員
通車兩載 港珠澳橋今年收入料跌3/4 金巴日剩300客：再不通關或裁員
匯豐銅獅「復出」 4閉路電視看守
匯豐銅獅「復出」 4閉路電視看守
潘樂陶就僭建上訴 爭議水池不屬「建築物」
潘樂陶就僭建上訴 爭議水池不屬「建築物」
東涌婦低燒不求醫 確診前聚餐按摩 病發兩周社區游走 兩親人現病徵 兒子就讀小學停課
東涌婦低燒不求醫 確診前聚餐按摩 病發兩周社區游走 兩親人現病徵 兒子就讀小學停課
本地團導遊須檢測陰性 縱橫遊擬交9月普檢結果
本地團導遊須檢測陰性 縱橫遊擬交9月普檢結果
誤指私醫無轉介 張竹君表示抱歉
誤指私醫無轉介 張竹君表示抱歉
政府加購流感針 10萬劑分批供私醫
政府加購流感針 10萬劑分批供私醫
12港人案 未成年被捕者被委派律師
12港人案 未成年被捕者被委派律師
總裁判官：評價欠中肯 不足證偏頗 讚擲彈童優秀 水佳麗投訴裁不成立
總裁判官：評價欠中肯 不足證偏頗 讚擲彈童優秀 水佳麗投訴裁不成立
拒認內地記者為自救 向示威者呼「打我」 付國豪：表無奈
拒認內地記者為自救 向示威者呼「打我」 付國豪：表無奈
燃彈擲警車當場被捕 22歲工人認罪
燃彈擲警車當場被捕 22歲工人認罪
兒童院體育教師控三狎16歲女生
兒童院體育教師控三狎16歲女生
警緝毒反黑下周自願驗毒 處長級已驗全陰性 晉升引入財務申報
警緝毒反黑下周自願驗毒 處長級已驗全陰性 晉升引入財務申報
祖父曾與人糾紛 6歲女生校門外遭淋紅油
祖父曾與人糾紛 6歲女生校門外遭淋紅油
陸委會：陳同佳來台入境 須台港政府商談
陸委會：陳同佳來台入境 須台港政府商談
七旬翁潑前妻腐液 囚12年半
七旬翁潑前妻腐液 囚12年半
延任後首項議案 立會通過《成文法》 泛民拉布 麥美娟質疑違國安法
延任後首項議案 立會通過《成文法》 泛民拉布 麥美娟質疑違國安法
徒手阻小巴溜前撞警車 司機被夾
徒手阻小巴溜前撞警車 司機被夾
尾隨小六女生家門前非禮 百警搜捕 1日拘IVE生
尾隨小六女生家門前非禮 百警搜捕 1日拘IVE生
網誌一度遭fb封鎖 區家麟：難斷是否涉政治
網誌一度遭fb封鎖 區家麟：難斷是否涉政治
休班警警署外遭伏擊 警懸紅60萬通緝3人
休班警警署外遭伏擊 警懸紅60萬通緝3人
疫下掀郊遊潮 山頭踩禿山徑退化 市民自闢「打卡小路」 龍脊千島湖重傷
疫下掀郊遊潮 山頭踩禿山徑退化 市民自闢「打卡小路」 龍脊千島湖重傷
小巴實時到站系統 AI測入座率「預警」飛站
小巴實時到站系統 AI測入座率「預警」飛站
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「建制泛民議員質素每况愈下」 馬時亨：應該搵人組新政黨
【Emily】「建制泛民議員質素每况愈下」 馬時亨：應該搵人組新政黨
【Emily】DQ許智峯投票 陳沛然話盡量在席
【Emily】DQ許智峯投票 陳沛然話盡量在席
【Emily】做民陣召集人 陳皓桓冀跳出框框
【Emily】做民陣召集人 陳皓桓冀跳出框框
【Emily】是否除名 英律師管理局將聆訊 唔針對何君堯 裴倫德開條件
【Emily】是否除名 英律師管理局將聆訊 唔針對何君堯 裴倫德開條件
【Emily】赤柱探3囚友 阿臻被懲教安排分3日
【Emily】赤柱探3囚友 阿臻被懲教安排分3日
【Emily】仁安免費班 招被裁空服員做醫護助理
【Emily】仁安免費班 招被裁空服員做醫護助理