拒認內地記者為自救 向示威者呼「打我」 付國豪：表無奈

稱曾向旁人求救 但無人協助

付國豪昨日第二天作供，證供主要圍繞當晚11時半至49分前的事。付憶述，被包圍初期曾向一名外國女記者及旁邊人輕聲求救，但未有人能協助他。

控方庭上播出新聞直播影片，身穿「Press」反光衣的付被追問記者證及身分時，有示威者向他說「You are not a fxxking journalist. You are a fxxking cop（你不是該死的記者，而是該死的警察）」。付表示當時有聽到，但為保護自己，以英語否認為警察或記者。

搜包找出同事證件 被嘲假記者

片段顯示，付的背包不久後被奪走，隨後有示威者大叫「福建黨」。付稱當時雖聽不明白廣東話，但知道該句話的意思。付解釋，因當時示威者高舉他的筆記簿，簿上有他的同事的採訪大綱，內裏寫有「福建」二字，而當時北角福建人已捲入示威中，認為「捉福建黨」對示威者而言是大事，認為他們會大做文章。付又稱當人群找到他同事的《環球時報》記者證後，便嘲諷他是「大陸記者」及「假記者」。

英語說「即管打我」 遭諷「恭喜」

付記得自己後來頭部被襲，被按在行李車上無法動彈時，為用言語反擊及帶出他當時「無奈、悲傷」的想法，曾諷刺示威者「Just fight me. Just beat me, whatever」（即管打我，隨你們），卻被對方反諷「And I congratulation (congratulate) you」（那我恭喜你）。案件今續。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）