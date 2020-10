拒認內地記者為自救 向示威者呼「打我」 付國豪：表無奈

稱曾向旁人求救 但無人協助

付國豪昨日第二天作供,證供主要圍繞當晚11時半至49分前的事。付憶述,被包圍初期曾向一名外國女記者及旁邊人輕聲求救,但未有人能協助他。

控方庭上播出新聞直播影片,身穿「Press」反光衣的付被追問記者證及身分時,有示威者向他說「You are not a fxxking journalist. You are a fxxking cop(你不是該死的記者,而是該死的警察)」。付表示當時有聽到,但為保護自己,以英語否認為警察或記者。

搜包找出同事證件 被嘲假記者

片段顯示,付的背包不久後被奪走,隨後有示威者大叫「福建黨」。付稱當時雖聽不明白廣東話,但知道該句話的意思。付解釋,因當時示威者高舉他的筆記簿,簿上有他的同事的採訪大綱,內裏寫有「福建」二字,而當時北角福建人已捲入示威中,認為「捉福建黨」對示威者而言是大事,認為他們會大做文章。付又稱當人群找到他同事的《環球時報》記者證後,便嘲諷他是「大陸記者」及「假記者」。

英語說「即管打我」 遭諷「恭喜」

付記得自己後來頭部被襲,被按在行李車上無法動彈時,為用言語反擊及帶出他當時「無奈、悲傷」的想法,曾諷刺示威者「Just fight me. Just beat me, whatever」(即管打我,隨你們),卻被對方反諷「And I congratulation (congratulate) you」(那我恭喜你)。案件今續。

【案件編號:DCCC812/19】

(反修例風暴)