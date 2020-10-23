總裁判官：評價欠中肯 不足證偏頗 讚擲彈童優秀 水佳麗投訴裁不成立

稱水官言論無鼓勵暴力 律政司非因此覆核

司法機構引述有投訴稱，裁判官水佳麗於量刑時稱讚被告是「優秀嘅細路」、「滿腔熱誠」，態度偏頗，而輕判被告會令公眾誤以為暴力行為值得鼓勵。惟總裁判官蘇惠德表示，水官勸誡被告單憑「衝動」和「熱誠」行事而觸犯法律，只會令父母感到痛心、難過，言論無直接或間接鼓勵任何形式的暴力或犯罪行為。

蘇官表示，留意到上訴庭於判辭提及，水官認為被告過往是「優秀」的評價，是「有可商榷之處」、「有過譽之嫌」，但單憑這一點，並不足以支持水官表面偏頗結論。上訴庭判辭又稱，「雖然原審裁判官對被告人的評價有失中肯，但律政司長並非以她有偏頗（bias）為覆核刑期的理由」。

被告父：還兒一點清白 惟已無法回頭

男童現於勞教中心服刑，其父親向本報稱，兒子正接受步操和體能訓練，「他性格上都算堅強，願意承擔法律上的責任」，不過兒子只有約10分鐘時間看電視新聞，唯有靠書信了解外界情况。父親又稱，因探望兒子的時間不多，亦擔心被人監聽，他甚少和兒子談及裁決惹來的爭議。父親說「不敢講兒子多麼優秀，畢竟他都有事情做不好，但真心愛香港的小朋友才會走出來……（總裁判官的決定）好像還兒子一點清白，但對小朋友來說，已經無法回頭」。

葛佩帆：法官用詞影響大 需謹慎

民建聯立法會議員葛珮帆表示，水官在判辭中形容被告是「優秀嘅細路」，會向社會釋出危險信息，令大眾擔心判辭變相鼓勵部分年輕人繼續參與違法行為。葛珮帆稱，司法機構和法官需留意其一言一詞對社會影響大而深遠，用詞需謹慎。

多名裁判官被指審理反修例案件時表現偏頗，收到公眾投訴。蘇官早前裁定針對何俊堯的6項投訴不成立，水官為第二名被裁定投訴不成立的裁判官。

明報記者

（反修例風暴）