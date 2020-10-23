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港聞二

本地團導遊須檢測陰性 縱橫遊擬交9月普檢結果

【明報專訊】港府為防新型冠狀病毒不放寬4人限聚令，但今天起放寬本地團人數上限至30人，旅行社須簽《本地遊防疫承諾書》，承諾並嚴格執行針對本地團的防疫措施，包括要求導遊曾接受新型冠狀病毒檢測並有陰性結果。縱橫遊常務董事袁振寧表示承諾書沒明文規定檢測時限，其大部分員工會以9月初的全民檢測陰性結果為證明，即逾1個月前的檢測。中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容一個月前的檢測結果「嘥氣」、「無意思」，只是反映當時情况，建議應在出發前再檢測。

縱橫遊稱無規定時限

許樹昌促出發前再測

袁振寧稱，按照《承諾書》字面要求，未有就檢測日子有時間限制，也未有表示會否資助領隊或導遊檢驗。其大部分員工都曾參與全民檢測，在「無辦法」下會以全民檢測結果為證明，稍後若政府或旅議會有更清晰指引，而政府又不提供檢測，公司能為員工付款。他又稱，已有約10多個本地團已成團，過百人報名，反應比第三波疫情前短暫放寬措施時更好。

旅議會：下周內推政府資助檢測

旅議會總幹事陳張樂怡稱，政府要求首次出團前的合理時間內檢測，全民檢測結果「太耐了」，本月20日公布新措施後起計算「可能比較合理」，會就此勸喻縱橫遊。該會主席黃進達稱，下周會推出政府資助的前線員工檢測，該會會派員到集合點及景點突擊巡查。

訪綠色景點方放寬 深度遊組織批不公

另外，「活現香港」創辦人陳智遠在facebook批評，本地團行程如非旅發局「賞你遊香港」，就一定要包指定綠色景點才獲放寬人數，「對文化旅遊業界唔公道」；且在戶外景點導遊需在車船上講解。陳智遠質疑政府預設所有本地遊都是包車的「鴨仔團」，是逆旅遊潮流，「論空氣流通，戶外景點一般都會好過車廂呢啲密閉空間，恕我哋無法理解呢個要求背後嘅思維」。

旅遊事務署回覆，盼鼓勵市民多往綠色旅遊點，分散本地團到各區 ；在交通工具上講解，有助減少人群在景點聚集。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 全民檢測 縱橫遊 本地遊

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