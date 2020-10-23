東涌婦低燒不求醫 確診前聚餐按摩 病發兩周社區游走 兩親人現病徵 兒子就讀小學停課

明報記者

本港昨少於10宗初步確診，累計5280宗確診及1宗疑似個案。昨確診本地個案為東涌映灣園聽濤軒15座的38歲女子，她於9月5至16日曾赴意大利及瑞士，9月16日返港，家居檢疫至29日，其間兩度驗出陰性。10月9日她出現低燒，買藥服用後自覺康復，至19日失去味覺才向私家醫生求醫並檢測，至前日確診。

寓所樓下跑步 有時不戴罩

檢測等結果 光顧火鍋店譚仔

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者一周有兩至三日會到屯門新墟街市買餸，平日每晚在寓所樓下跑步至東涌碼頭，有時不戴口罩。患者在傳染期曾到4間食肆，包括東薈城「八月花」及屯門海趣坊意樂餐廳。她檢測後仍外出，10月20日到屯門青海圍「東哥點心火鍋第六分店」並到屯門新墟附近腳底按摩，翌日再到逸東商場譚仔三哥米線。

張竹君料本地感染

張竹君認為，患者已完成檢疫較長時間，在港感染機率較大，其門診檢測「病毒數值」（CT Value）為23，入院後為33，尚待抗體結果，另會進行基因排序。患者10月11日起主要與親戚聚會，暫少於10人需檢疫。

屯門保良局志豪小學停課兩天

患者就讀屯門保良局志豪小學的兒子，與親戚居屯門，10月16日起輕微咳嗽。張竹君說，母子不時同住及睡覺，兩人最後在17日見面。她說男童10月21日曾上課，已要求該校大清洗，停課至男童有檢測結果。該校回覆稱，按指示今起停課兩天。

屯門海趣坊意樂餐廳及東哥點心火鍋第六分店昨晚仍營業。至於會否停業，意樂部長說公司仍在安排，收舖後會清潔。火鍋店店員彭小姐說已消毒，未收到老闆指示要關店，衛生署今來派樽。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，患者病發後在社區較長時間，曾去相當多地方，如病毒量高，可能帶來較大社區傳播風險。他認為要驗抗體推測何時感染，並稱衛生署要更精準地追蹤個案，如患者親戚確診，即患者在相聚日子可能有較高傳染風險，宜加強追蹤相關日子患者曾接觸的人，包括建議同日光顧食肆的人檢測。

10輸入9自尼泊爾 禁飛兩周

昨有10宗輸入個案，當中9人周二乘航班RA4099由尼泊爾抵港，張竹君說昨起禁止尼泊爾航空抵港兩周。

（疫情第三波）