潘樂陶就僭建上訴 爭議水池不屬「建築物」

稱非固定 似嬉水池

代表潘樂陶的上訴方、資深大律師Ian Pennicott指出，根據《建築物條例》，「建築物」包括煙囱、工廠等，但沒包括水池，至於「建築工程」包括土地勘測、基礎工程、修葺、拆卸、改動、加建，但涉案水池無任何排水系統，需靠人手注水及放水，又無牢固建在地上或用水泥構造，無固定結構，認為涉案水池不符合條例下定義，相比之下反而類似兒童嬉水池。

上訴方又稱，控方提出檢控，建基於屋宇署時任總測量師潘玉龍的證供，原審裁判官拒絕接受，控方只有證明水池的體積大小，但無證據證明是否難以安裝或拆卸。而且原審裁判官過分依賴涉案水池涉佔用花園面積15%，以及水池周遭木板圍繞的設計及裝飾，推斷水池不是臨時擺放。

政府方：能載水14噸

代表政府的資深大律師蔡維邦反駁，涉案水池能承載14公噸的水，構成一定重量，大小相當於一間睡房，認為上訴人應提出申請才建造水池。

案件源於2018年初，鄭若驊剛上任律政司長時被揭發屯門大宅疑有僭健，屋宇署派員巡查時，發現在鄭大宅毗鄰的潘樂陶與女兒持有大宅則有僭建水池，律政司索取獨立法律意見後決定票控潘樂陶，無檢控鄭若驊。

【案件編號：HCMA228/19】