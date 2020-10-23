匯豐銅獅「復出」 4閉路電視看守

【明報專訊】中環匯豐總行外兩座銅獅子史提芬和施迪元旦遭示威者噴漆和縱火破壞，經首階段清潔後，昨「重見天日」向公眾展示，副主席兼行政總裁王冬勝和匯豐香港區行政總裁施穎茵主持揭幕儀式。不少市民到場拍照留念及觸摸獅身，有市民特意帶同手寫揮春「重振雄風」到場和銅獅子拍照。現場設有最少4個閉路電視鏡頭影着銅獅子，兩名保安在場維持秩序。
揭幕儀式昨早舉行，風水師為銅獅做點睛儀式。王冬勝表示，兩座銅獅子已坐鎮匯豐總行大廈85年，「無論順境逆境，銅獅已成為香港歷史的一部分」，相信待整個復修計劃完成後，它們能重現昔日風采。
復修因疫延誤 續進行
兩座銅獅子完成清潔後，進一步的復修和保養工作將繼續進行；匯豐在新聞稿表示，因年內受到新冠病毒疫情影響，海外專家未能來港，無可避免延誤了復修工作。據了解，因為未開始復修工作，故尚未知道相關費用，而日後匯豐總行會繼續維持銀行級別的保安水平。
退休人士潘先生帶同親手製作的揮春「重振雄風」到場與銅獅合影，他認為匯豐銀行及一對銅獅頗有歷史價值，「匯豐好，香港好，（銅獅）修復咗股價又升返」，他希望港人好好珍惜銅獅，不要再破壞。
市民關小姐及吳小姐下午路經上址，特意與銅獅合照，兩人直言匯豐是港人的「情意結」，關小姐相信銅獅被破壞與匯豐股價下跌有關，如今銅獅解封是好意頭。兩人拍照時亦有觸摸銅獅，吳小姐笑言「摸吓好似愛惜吓隻獅子，佢哋好似活生生」，兩人事後以搓手液消毒雙手，不擔心因觸摸銅獅感染病毒。
途人邊拍照邊摸 稱港人情意結
在長江中心上班的李先生說，見到銅獅重現內心有點激動，「有時經過見到仲未修復好，都有啲掛住」，但見銅獅身上仍有被燒過的痕迹，他嘆說「而家好似受咗傷」。