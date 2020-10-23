匯豐銅獅「復出」 4閉路電視看守

揭幕儀式昨早舉行，風水師為銅獅做點睛儀式。王冬勝表示，兩座銅獅子已坐鎮匯豐總行大廈85年，「無論順境逆境，銅獅已成為香港歷史的一部分」，相信待整個復修計劃完成後，它們能重現昔日風采。

復修因疫延誤 續進行

兩座銅獅子完成清潔後，進一步的復修和保養工作將繼續進行；匯豐在新聞稿表示，因年內受到新冠病毒疫情影響，海外專家未能來港，無可避免延誤了復修工作。據了解，因為未開始復修工作，故尚未知道相關費用，而日後匯豐總行會繼續維持銀行級別的保安水平。

退休人士潘先生帶同親手製作的揮春「重振雄風」到場與銅獅合影，他認為匯豐銀行及一對銅獅頗有歷史價值，「匯豐好，香港好，（銅獅）修復咗股價又升返」，他希望港人好好珍惜銅獅，不要再破壞。

市民關小姐及吳小姐下午路經上址，特意與銅獅合照，兩人直言匯豐是港人的「情意結」，關小姐相信銅獅被破壞與匯豐股價下跌有關，如今銅獅解封是好意頭。兩人拍照時亦有觸摸銅獅，吳小姐笑言「摸吓好似愛惜吓隻獅子，佢哋好似活生生」，兩人事後以搓手液消毒雙手，不擔心因觸摸銅獅感染病毒。

途人邊拍照邊摸 稱港人情意結

在長江中心上班的李先生說，見到銅獅重現內心有點激動，「有時經過見到仲未修復好，都有啲掛住」，但見銅獅身上仍有被燒過的痕迹，他嘆說「而家好似受咗傷」。