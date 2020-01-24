通車兩載 港珠澳橋今年收入料跌3/4 金巴日剩300客：再不通關或裁員

明報記者 畢嘉敏

年初疫情爆發以來，政府關閉多個陸路口岸，僅餘深圳灣及港珠澳大橋兩個口岸開放。俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士是來往大橋主要交通工具之一，去年平均每月約2.3萬至4.8萬架次來往大橋，今年4月以來，平均每月僅數百架次（見表）。

稱收入不敷司機檢測費

大橋穿梭巴士董事長張廣友接受本報訪問稱，疫情下金巴嚴重虧損，營運及財務上有困難，現時港珠、港澳兩條線路，平均每日僅300名乘客，「現在營運收入還不夠司機的核酸檢測費用。」他說，現時金巴司機每7日接受一次病毒檢測，而港澳線司機要在香港接受檢測，每次檢測費為1500元，今年以來金巴防疫支出近千萬元。

疫下縮車隊減薪申補貼節流

張廣友說：「現在是車不開虧損少，營運虧損更大。」雖然現時乘客量小，但政府規定金巴的港澳線和港珠線每日各安排12班車往返，故仍需安排人手當值。疫情下金巴已採取多項節流措施，包括縮減車隊規模，逐步退回之前租用的跨境巴士；申請政府的「保就業計劃」補助；安排員工減少出勤日數；以及管理層減薪五成以上等。他續稱，若短期內無法落實免檢疫通關政策、恢復客流，不排除要裁員。

翻查資料，金巴早前申請兩期保就業計劃，共獲批690.6萬元資助，承諾受薪僱員124人。

據運輸署數據，2018年10月24日通車的港珠澳大橋，去年每月車流量約10萬至15萬架次，今年2月以來則大幅下跌，車流量最少的4月僅約8600架次，最多的是9月的1.2萬架次。據三地於2016年最新的顧問報告，預計2030年大橋每日車流量為2.9萬架次，即每月約87萬架次。

此外，由於內地今年2至5月曾因疫情推出免收公路車輛通行費的政策，減少兩個多月通行費收入，按各類車輛通行費及車流量推算，去年11月至今年10月11日大橋通行費收入約7700萬元人民幣（約8966萬港元），而按前年11月至去年10月的車流量及各類車輛通行費推算，首年通行費收入約有3億元人民幣（約3.48億港元）。

據廣東省發展改革委員會在大橋通車前公布的文件，大橋營運一年成本約22億元人民幣。

被問虧損 運署：自收自支

本報向運輸署查詢大橋是否有虧損，以及香港需否承擔部分虧損，署方稱大橋管理局負責大橋主橋的建設、營運、管理和維護，管理局以自收自支方式營運，會按內地法律對使用大橋主橋的車輛收取通行費，以償還銀行貸款和支付大橋日常營運及維護的開支，未回應本港需否承擔虧損金額。

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