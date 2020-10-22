【Emily】意國借出波提切利等大師作品 文藝復興42名作香港展出

中意建交50年 合辦專題展

文藝復興係孕育自意大利佛羅倫斯嘅一場文化思潮運動，當時大眾重拾對古希臘同羅馬時期古典文化嘅興趣，而意大利烏菲茲美術館正正收藏咗大量文藝復興時期嘅重要作品。美術館今次借出42件館藏，透過描繪人物肖像同宗教題材，反映當時藝術家追求嘅人本精神。其中一件展品係由著名畫家桑德羅．波提切利於1474至1475年創作嘅《三王朝聖》，佢描繪咗《聖經》所記載東方三博士朝拜耶穌嘅故事。

10‧23至明年2‧24藝術館展出

香港藝術館亦邀請本地設計及插畫師蕭劍英同佢嘅團隊，為展覽創作插圖同動畫，以輕鬆有趣形式，拆解展覽背後嘅歷史文化、視覺語言同哲學思想。

「波提切利與他的非凡時空烏菲茲美術館珍藏展」由聽日（10月23日）至出年2月24日，喺尖沙嘴香港藝術館舉行，公眾可憑票入場參觀。但要留意，因應疫情，館方限制館內人數，進場者須接受體溫檢測同使用酒精搓手液，並須佩戴自備嘅口罩。