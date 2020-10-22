傳統車霸充電位 房協車牌識別助管理

房協轄下有56個停車場，兩年前已陸續在其中44個適用的停車場，引入車牌識別系統，提供「無感出入閘」，透過鏡頭記錄車牌號碼及泊車時間，以計算泊車費，月租車主毋須再拍卡出入，時租車主亦只須在離開時拍八達通付費即可。

去年房協陸續在停車場中加裝充電泊位，以便利電動車主在場內充電。不過，徐勛表示，由於現有停車場在設計時未有要求充電設施，電力不足以在全部車位加裝充電器，只能裝設一至兩個充電泊位。徐說，理想情况下，電動車主可輪流使用，但亦不時出現充電泊位被非電動車佔用或被長期霸佔。他認為，此非單一事件，「你看看facebook上的群組就知道問題嚴重」，遂決定解決問題。

泊充電位每小時加收10元

徐勛去年與充電器廠商談及問題時，發現產品亦可加裝鏡頭識別車牌，並可向閘機廠商提供車牌號碼、泊車時間的資料，因此度身訂做出充電泊位管理方案：以鏡頭識別使用充電泊位的車牌，不論有否充電，均需額外收取每小時10元佔用費。佔用充電泊位的車牌號碼、泊車時間資料會傳送到閘機，統一計算泊車費，過程中不會增加車主使用手續，同樣在車輛離場時繳費即可。

徐勛強調，收費目的並非賺錢，只為提升對充電泊位的管理及用戶體驗，又稱安裝系統後再無出現投訴。房協去年底開始於設有充電泊位的停車場加裝系統，現已在6個停車場中使用，正推展至另外13個停車場，目標在明年首季完成，包括硬件及拉線工程，平均一個停車場的安裝費為約20萬元。

研增網上付款預留車位功能

除了「無感出入閘」及智能充電泊位管理，徐勛又透露，現正研究未來增加網上付款、顯示充電泊位可用量、預留車位等功能，配合智慧城市發展。

明報記者 林穎茵