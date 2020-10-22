次輪保就業名單公布 牛奶公司領3.99億居首

共發放109億 第二名百佳領1.6億

昨公布名單之中，獲批大額補貼的企業相繼出爐，除了牛奶公司獲批近4億元，僱員人數21611；第2位百佳超市獲批1.62億港元，涉及8215名員工；屈臣氏零售（香港）有限公司獲發7175萬元，涉及2960名員工。政府之前提出條件，要求兩大超市要回饋市民。

翻查紀錄，牛奶公司在首期計劃獲批金額僅次於國泰航空的4.58億元，由於國泰未有申請第二期計劃，昨日並裁員，料牛奶公司成為領取最多補貼的機構。至於在首期獲批逾3億元的九巴及美心食品昨暫未在公布的僱主名單之中。

政府發言人表示，至昨已向4批合共約13.5萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及金額合共近370億元，承諾受薪僱員人數約156萬名；當中約2.1萬名僱主涉違反首期計劃承諾，即未有於6、7月把補貼全數出糧，或僱員人數少於今年3月，政府會向該批僱主取回未有用於出糧的金額或罰款，涉約2.8億元；而該2.1萬名僱主之中，約97%（20,400名）在6、7月實際受薪僱員人數少於其承諾人數，當中約四分三（1.56萬名）僱主減少1至2名僱員。

中大商學院高級講師李兆波預料，除了國泰航空，亦有其他企業因計劃裁員而不申請工資補貼，亦料保就業計劃於11月完結後，可能會有更多企業裁減員工。

羅致光指提早領積金權益難助退休

勞福局長羅致光在立法會回應議員質詢時，被問到會否考慮坊間建議，容許失業僱員提早領取強積金的累算權益應急，他認為做法會削弱強積金制度的完整，難達至協助退休儲蓄。他又稱政府正草擬法例取消強積金對冲，任何有關遣散費及長期服務金的改革，都會影響取消對冲安排及需要重新研究。