港人港深醫院就診 政府每症資助380元 撥款1億支援在粵醫管局病人 盧寵茂料逾萬人參與

明報記者 許芳文

港府撥款1.038億元，資助居住廣東省、本身已預約在醫管局普通科或專科門診覆診的病人，改到港深醫院覆診，有效期為明年7月或雙方檢疫安排失效之前。

盧寵茂表示，該院平均每日有7000人到專科門診求醫，平均費用為430元人民幣（下同），而醫管局病人覆診連藥費約100元，預料屆時每人平均獲港府330元資助額；港府會因應資源決定補貼上限。據醫管局，專科門診覆診診金為80港元，每款藥15港元；普通科門診每次診症50港元。

盧指出，適用的專科有限制，如該院不設精神科；若患者本身為心臟科患者，診症時發現涉其他專科，病人需自費；暫定不包括手術、內窺鏡檢查等。最終涵蓋什麼專科及檢查項目，仍待醫管局指示。

索病歷須病人授權 檔案加密

外界關注轉移病歷牽涉私隱問題，盧寵茂表示，港深醫院會在獲病人授權後，向食物及衛生局轄下的電子健康紀錄統籌處索取病歷，統籌處會透過電子傳送方式交予該院，指定人員才有權查閱資料。傳送病歷不包括X光等影像，只有文字版報告。他說該院正與醫管局進行資訊科技方面的交接工作。

食衛局昨書面答覆資訊科技界立法會議員莫乃光的查詢，稱紀錄統籌處會統一處理查閱資料要求，把病歷紀錄複本轉交至港深醫院，會以不同密碼加密個別病人的病歷複本，經安全電子渠道，採用公開金鑰基礎建設技術交予該院，該院的電腦系統不會與本港醫健通系統有任何對接。據悉，醫管局在港設新的伺服器，獲授權人員須輸入密碼以查閱病歷。

莫乃光關注港深醫院有否與本港同等的監管水平，會否院方以外的人都能查閱。他形容病人等於自願接受風險，「資料抄多一次，多一批人可得到（病歷），就多一重風險」。

政府早前估計，現經常居於廣東省的醫管局病人約有1.8萬至3.8萬，預料2.8萬人可受惠於支援計劃。盧寵茂預計，最快11月初至月中開展計劃，有逾一萬名港人參與。