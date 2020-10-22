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訛售黃子華門票 青年騙16萬囚22月

【明報專訊】藝人黃子華前年舉行最後一場棟篤笑，引起全城搶購。22歲保險從業員麥卓賢在社交媒體訛稱有內部認購渠道，向29人出售棟篤笑門票，惟收取逾16.4萬元後失聯，受害人最終報警。被告昨在區域法院承認一項詐騙，聲稱將得益用於購買音樂器材。法官形容被告的犯案手法「一定會爆」，但相信他有一定音樂造詣，亦有家人支持，判他入獄22個月。

騙29人 用於買音樂器材

法官陳廣池表示，相信被告麥卓賢（22歲）有一定音樂造詣，惟他愚蠢地以身試法，斷送大好前途和令父母痛心，形容本案在法理上不涉違反誠信，惟涉案行為摧毁朋友之間的互信和道德期望。不過陳官形容被告剛度過22歲生日，相信被告已痛定思痛，並在家人強大支持下重新做人，利用歌唱熱誠貢獻社會，判囚22個月。陳官直言今次「輕判咗你」，勉勵被告勿浪費才華，繼續發展歌唱事業，以及孝順家人。

官稱輕判 勉勿浪費音樂才華

案情稱，被告前年3月31日至6月11日期間，詐騙29人共164,120元。29名事主涉15男和14女，介乎21至53歲，部分人因工作關係、參加唱歌比賽和舞台劇訓練班、朋友介紹，以及在被告就讀的中學任職而結識被告。

被告在facebook發文「有沒有人想買棟篤笑門票」，並聲稱有內部認購的門票出售；另在WhatsApp群組「子華飛」和Line群組發布類似信息。有事主直接向被告購票，亦有事主將有關資訊告知朋友，朋友同樣向被告購票，有人甚至向被告支付逾4萬元。

被告最終前年7月2日在機場到港大堂被捕。他在警方錄影會面中承認案發期間需要金錢，亦得知很多人未能買得棟篤笑門票，故訛稱有門票出售，希望有人付款。

【案件編號：DCCC 764/19】

相關字詞﹕區域法院 詐騙 門票 楝篤笑 黃子華

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