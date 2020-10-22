巴士情殺案 死者錄音稱被告說話「好chur」

案發時任土木工程師的被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在香港謀殺李倩姮（20歲）。庭上披露，被告和死者案發當日凌晨在尖沙嘴和小西灣聊天。兩人下午一同在小西灣登上巴士，被告涉持刀犯案。

庭上播放當日凌晨的對話錄音，被告多番向死者強調，坊間報道迎新營意識不良及「聲名狼藉」，他擔心死者在迎新營被「抽水」。死者最後堅持報名出席迎新營，被告表明陪同死者入營。

被告指性愛片已還 死者：難保再黐線

錄音又顯示，被告表示已將存有兩人性愛片段的記憶卡及USB裝置歸還給死者，惟死者反指被告或存有片段的備份，「難保你（被告）有一日再黐線，你都唔肯面對自己嘅問題」。爭執之中，兩人都懷疑對方「留有一手」，私下存有備份。死者更向被告說「難保有一日你好憎我，想損害我名聲，會偽造啲嘢擺上網」。

乘客逃至車尾 被告自插跳車

另外，被告起初錄音時，屢次促死者聲明自願錄音。惟死者表示不解，稱「咩呀，好煩啊」，被告表示要保障自己，避免錄音由不法途徑流出。

庭上又播放案發車廂片段，顯示被告和死者登上巴士，一同坐在上層座位。片段可見，被告不時擦汗及拉着衣領搧風，亦間中望向死者，貌似與死者交談，其間有數名乘客上車。約5分鐘後，被告突然持刀插向死者，死者倒卧在座位上，並大量流血。乘客見狀受驚，當中有人起身跨過座位，匆匆逃跑至車尾位置。被告之後站起來持刀自插數下，接着以車廂手槌擊碎玻璃窗，由巴士躍出墮至路面。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】