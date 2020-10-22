業權財產分配起爭拗 原今應訊 毆前妻案提堂前 翁焚屋墮斃

前年家暴離婚 前周涉「叉頸」被捕

據了解，71歲姓陳男戶主患長期病，與66歲姓曾前妻結婚40年，2009年共同以108萬元購入元朗教育路88號寶成洋樓一單位。二人育有數名子女，均已成家立室。夫婦2018年因家暴事件離婚，當時陳翁未有被捕，其後前妻遷出，他仍獨居於單位，二人亦曾因單位業權及財產分配有爭拗。

放石油氣罐後縱火 幸無爆炸

至本月10日，前妻趁陳翁到醫院覆診時，返單位取回私人物品，兩人在大廈地下狹路相逢再起爭執，其間陳翁涉「叉頸」被捕，警方調查後落案控一項普通襲擊罪，今日提堂。據悉，陳翁前晚將兩罐石油氣分別放於兩間房後縱火，及後攀窗墮樓，幸兩石油氣未有發生爆炸。

事發前晚9時許，陳翁被發現高處墮下寓所大廈平台，寓所約1分鐘後亦被發現火光熊熊，多名街坊見狀報案。消防接報到場開喉灌救，約40分鐘後救熄，火警中無人受傷，約50人自行疏散至安全位置。墮樓的陳翁其後由消防升降台協助救至地面，惟救護員即場證實死亡。案件列作有人從高處墮下及暫列縱火，交由元朗警區刑事調查隊跟進，縱火動機及墮樓原因仍有待調查。

政府化驗師、探員及鑑證科人員昨晨10時許於現場調查及蒐證，逗留近5小時後帶同一批證物離開，包括貼有天拿水標籤的玻璃樽。涉事的兩房一廳單位多處熏黑，兩間房內各放有一樽家用石油氣，鋁窗玻璃燒至爆裂，冷氣機亦焚毁。