否認怕輸延立選 曾國衞：陰謀論

被質疑買時間設內地票站

政府早前決定押後立法會選舉一年，許智峯昨口頭質詢，政府容許市民去餐廳、酒吧甚至參加本地遊，卻不容許投票，質疑政府是否「怕輸」，害怕民意一面倒支持民主派，要求政府盡快重啟選舉。民主黨胡志偉同樣質疑政府怕輸，稱政府要為「大灣區票站買時間」。

曾國衞稱政府並非怕輸，重申押後選舉只是因應疫情，無考慮任何政治因素。他舉例政府堅持在「黑暴」下舉行去年區議會選舉，並無考慮輸贏問題，認為說法是「陰謀論」；他稱局方會盡力確保立法會選舉在明年9月5日舉行，無計劃現階段舉行選舉。

譚文豪動議休會辯國泰遭拒

昨日會議上泛民多次提出點算人數，立法會秘書處表示，昨共點算法定人數10次，其中流會一次，耗時約1小時55分鐘。審議《2019成文法（雜項規定）條例草案》前，公民黨譚文豪動議休會待續議案，討論國泰航空裁員事件，他關注政府如何保障國泰員工權益，惟立法會主席梁君彥拒絕，稱政府已回應事件，認為議題並非迫切至必定要於今次會議上休會辯論。

資訊科技界議員莫乃光就成文法提中止待續議案，他相信警方和律政司「濫捕濫告」才是法庭工作繁重的原因，形容修訂條例是「落錯藥」。梁君彥隨即決定，安排一個多小時讓議員辯論，解釋相關條例草案於法案委員會審議時並無爭議，且立法會仍積壓大量議程。有民主派議員批評梁君彥濫權。