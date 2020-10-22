年初美心西餅遭刑毁淋腐液 警拘17歲少年

案發於1月11日晚，長沙灣元州邨商場一間美心西餅遭3至5人以鐵槌破壞玻璃、投擲懷疑汽油彈及淋腐蝕性液體，一名女顧客腳部被不明液體濺中受輕傷。案件由深水埗警區重案組跟進，昨日拘捕一名犯案時只有16歲的少年。

另涉8‧31旺角堵路 搜出「馬聞」記者證

深水埗警區重案組第一隊主管督察陳文靜表示，被捕青年曾於8月31日於旺角涉堵路被捕，當時警方在他身上搜出一張地區性新聞網上平台的記者證，他現時於港島東區一間中學就讀。案件仍有最少3人在逃，警方將會繼續調查。

據了解，警方8月31日於青年身上搜獲的為「馬聞」記者證，警方其後於facebook貼文稱，有自稱「記者」的人參與違法活動，用「所謂的記者證」掩飾身分混在記者群中，增加執法困難。「馬聞」其後貼文稱，曾向該青年發出臨時記者證，雙方協議證件只可用一次及採訪馬鞍山區內事務，青年被捕時沒有自稱是「馬聞」記者及在現場採訪，因此不理解警方為何聲稱有自稱記者作違法行為。