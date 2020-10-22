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港聞二

醉波子疑衝燈 4車串燒3傷

【明報專訊】一輛保時捷跑車昨凌晨於旺角亞皆老街十字路口懷疑衝紅燈，釀成4車相撞的交通意外，3人受輕傷。涉事的保時捷男司機，事後涉嫌酒後駕駛被捕。意外真正起因仍有待警方深入調查。

事發昨日凌晨近4時半，一輛載客的士沿旺角亞皆老街往大角嘴方向行駛，至與上海街交界的十字路口時，與一輛沿上海街往油麻地方向行駛的保時捷相撞，的士被撞後失控撼向另外兩輛停在亞皆老街的的士，附近行人路鐵欄亦被撞毁，而保時捷則衝前約20米，剷上亞皆老街右邊的行人路始停下。保時捷車頭損毁，輪胎爆裂，車廂部分氣袋彈出。

38歲姓黃保時捷男司機，意外後自行落車，他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，黃其後報稱不適，等候救護車時，多次向到場採訪記者舉起「V」字手勢。意外中，兩名的士男司機及一名男乘客受輕傷清醒，其後由接報到場救護車送院治理。警方事後封鎖部分行車線調查，初步相信被撞的士當時按照燈號行駛，不排除保時捷衝燈引意外。

同車牌跑車兩年前曾切線遭警包圍

2018年網上流傳一段車Cam片段，拍到與發生意外同一車牌的保時捷，於中線行駛期間，多次企圖切向右線，與右線行駛中的警方小巴不斷發生驚險場面，幸最後沒有發生碰撞，但其後有警員由小巴下車將保時捷截停包圍，司機成為當時「網上紅人」，片段被瘋傳。

相關字詞﹕酒後駕車 酒後駕駛 醉酒駕駛 衝紅燈 車禍

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