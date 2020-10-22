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醫局8300萬購流感疫苗 預算倍增

【明報專訊】冬季流感高峰期將至，醫管局今起分階段為合資格者接種流感疫苗，醫管局總感染控制主任賴偉文表示，今年初流感高峰期較短，料有抗體的市民較少，令即將來臨的流感高峰期傳播風險增加，呼籲市民接種流感疫苗。港府今年預算8300萬元購87.8萬劑疫苗，預算較去年的4080萬元升1倍。

今起公院門診可接種

醫管局今起分階段在各公院及門診診所為合資格者接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，首階段會為到醫管局門診求診的65歲或以上長者、領取綜援者等接種。賴偉文昨在港台表示，去年醫管局為46萬名市民及員工接種流感疫苗，預計今年數字相若，預留48萬劑流感疫苗，相信可應付需求，醫管局會密切監察存量。

市民勤戴口罩沒抗體

料流感高峰傳播風險增

賴偉文表示，今年初冬季流感高峰期時，不少市民因爆發新冠疫情而戴口罩等，令年初流感高峰期較短，相信大部分市民沒有抗體，即將來臨的流感高峰期傳播風險會增加。賴又說，有研究顯示，若同時感染流感和新型冠狀病毒，病情會更嚴重，醫管局要應付新冠病毒的住院壓力，若再有大量病人因流感入院會不勝負荷，亦為入院病人帶來感染風險。

此外，食衛局長陳肇始昨回應立法會質詢時表示，衛生署預計在2020至2021年度購買87.8萬劑流感疫苗，較上年度增加7.7%，當中包括醫管局預留的48萬劑，預計開支8300萬元。政府上年度花4080萬元購81.5萬劑流感疫苗，當中1700劑屬噴鼻式流感疫苗，相關開支達34萬元。

陳肇始表示，2020至2021年度各項疫苗接種計劃已於本月分階段展開，截至本月12日，約450間小學及760間幼稚園等參加「學校外展（免費）」疫苗接種計劃，另約34間小學和24間幼稚園等已透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」安排外展流感疫苗接種，學校參與和去年同期相若。

（疫情第三波）

相關字詞﹕醫管局 疫情第四波 新型冠狀病毒 流感高峰期 流感疫苗

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