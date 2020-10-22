國寶之家再增一確診 昨增8宗 7宗輸入

昨日是本港連續第13日本地確診單位數，沒有源頭不明個案，新增的一宗本地確診是一名葵涌國寶之家66歲男院友（第5267宗），他10月19日發病，現情况穩定。連同最新的個案，國寶之家34名院友當中，已有18人確診，連同員工和院友家人，群組至昨日有20人染疫，當中兩人危殆，一人嚴重。

轉介病人羅生門

醫學會：私醫考慮後合適安排

一名32歲女子日前發病後向私家醫生求診，同日到油麻地梁顯利臨時檢測中心取樣後確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君前日稱，該私家醫生覺得病人不太似感染新冠病毒，建議病人如擔心應去做測試，但涉事醫生反駁有關指控。醫學會昨發聲明澄清，稱該醫生當日已向病人作轉介及檢測建議，認為私家醫生是考慮了衛生署樣本收集服務局限性等因素後作出合適安排，不應受公開批評。

截至9月39.5萬人次免檢疫

另外，保安局長李家超昨書面回覆立法會質詢，顯示今年5至9月，衛生署在各個口岸向獲豁免檢疫者發出逾22.6萬份醫學監察通知書，即最少有22.6萬人次獲豁免檢疫入境本港，當中最多的是7月，發出逾5.3萬份醫學監察通知書，上月發出逾4.5萬份。翻查資料，自2月推出強制檢疫以來，截至9月，衛生署共向從各地來港、獲豁免檢疫者發出逾39.5萬份醫學監察通知書。

明報記者

（疫情第三波）