研究：乳癌新症10年升76% 整體癌症新患者 明年料首女多於男

2018年癌症新症再創新高達34,028宗，按年增2.9%，但升幅較前一年的5.1%放緩。至於男性及女性癌症新症，由2008年的男性多1600宗，收窄至2018年只多52宗。癌症資料統計中心總監黃錦洪估計，來年公布的2019年數據很可能首次「歷史性」逆轉至女性新增個案多於男性。

踏入癌症高發年齡層女性近年增加

2018年40至59歲女性佔整體女性人口三分一，黃錦洪說，女性患癌風險在40歲後上升，乳癌、子宮癌、甲狀線癌主要在40多歲至60多歲壯年發生，由於近年愈來愈多女性人口踏入癌症高發年齡層，加上整體女性人口亦較男性多、男性吸煙人口又減少等，「一加一減」下出現逆轉。

學者：乳癌增料因體重增加減少生育哺乳

2018年乳腺癌新症則按年升5.8%至4645宗，10年累計升76%。港大醫學院外科學系教授、瑪麗醫院乳腺外科主任鄺靄慧說，可能與體重增加、減少生育和哺乳等多項因素有關。港府早前回覆稱，會基於港大乳癌研究，今年內公布風險為本的乳癌篩查。

有份參與研究的鄺靄慧透露，已分析共6000名乳癌和正常婦女的數據，發展出一種方程式，透過是否有家族史、基因突變、生育、脂肪比例、吸煙等因素，計算出婦女患乳癌風險，並建議需否篩查。鄺靄慧稱已將方程式提交港府，料未來會用作篩選高風險者，盼透風險評估策略更有效及更早找出患者，增加其存活率。

港大風險程式覓隱藏患者 已交港府

統計中心首次分析癌症存活率（見表），印證確診時癌症期數對存活率影響大，第四期女性乳腺癌患者5年存活率僅29.8%，但第一期達99.3%，黃錦洪稱數據證明愈早發現，生存率愈增，「希望港人能拋開諱疾忌醫心態」。

最新數據亦反映本港控癌成效，黃錦洪說，2018年肝癌新症按年減5%至1742宗，反映本港接種乙型肝炎疫苗的政策和藥物治療有效。本港自2016年起推大腸癌篩查，大腸癌確診時為第一期者，由2015年約9.5%升至2018年約11%；第四期由26%減至20.7%，黃錦洪認為計劃有利找到更早期的癌症個案，料增存活率。

2018年升幅最高癌症是甲狀腺癌，按年升17.3%至1037宗，由2016年第11位癌症升至第9；黃錦洪形容升幅驚人，但當中大部分屬早期癌症，料與診斷技術改善有關。

乳癌基金會籲推全民篩檢

香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，乳癌自1994年起已是本港第一大女性癌症，女性一生中患乳癌風險由2008年的1/22，升至前年的1/14，有逼切性推全民乳癌篩檢。她說，當逾半確診者屬第一期才較理想，可有效減低死亡率，亦減低醫療成本。據台灣經驗顯示，全民定期篩檢有助減41%乳癌死亡率，呼籲港府盡快為40歲以上女士推每兩年免費篩查。