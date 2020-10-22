港：拒陳同佳投案無理取鬧 台：應回應司法互助 台港續互駁 議員促商出路

李家超：收通緝犯毋須司法協助 陸委會：港卸責

李家超昨稱了解家屬的沉痛心情，對於移交疑犯口供及證據予台方，他說現行法律不容許港台司法協助，而接收通緝犯不需司法協助及證據，批評台灣將司法協助變成陳同佳自首的前提是「製造障礙」、「無理取鬧，有政治考慮」。他強調，港方沒限制陳同佳出境，只是台灣不允許陳入境投案，若台灣不批准，很難有航空公司讓陳上機。他說陳雖受警方保護，但若想外出辦簽證，警方不會阻撓。

陸委會回覆，港府應務實回應司法互助請求，並形容港方「情緒性的發言」突顯港方對案件一貫消極、推諉、急欲卸責態度，強烈要求負起應有責任，盡速與台方商討解決之道，早日還被害者及家屬公道。

民主黨涂謹申認為，雙方只隔空回應，對事件毫無幫助，要求盡快「坐下來」商討。有了解台灣的建制派人士形容現時港府確無事可做，明顯台方是政治操作，香港沒有法律與台灣司法互助，台灣在此前提方接受陳同佳投案是難為港方，投案很可能不了了之。

報道稱陳將離安全屋 管浩鳴：不清楚

有報道稱當局開始安排陳同佳離開安全屋的計劃，預計未來一兩月離開。協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨說不清楚，最重要是解決赴台手續，若陳需親自辦簽證就會前往辦理，暫無收到通知要本人辦理。

另外，就有中大女生棄保潛逃獲德國難民庇護，政務司長張建宗昨午與德國駐港總領事Dieter Lamlé在政府總部會面。港府稱張建宗表明強烈反對任何司法管轄區假借不同名義收留罪犯，強調任何人都要為違法行為負責，外國政府亦應停止干預屬香港事務。

明報記者

（反修例風暴）