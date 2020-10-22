關員被搜出對講機 辯方爭議屬豁免器具

被告為報稱海關職員的林熾輝（26歲），被控去年9月13日在紅磡紅樂道無牌管有一部無線電發送器具。

負責檢驗對講機的通訊辦助理電訊督察林良宏供稱，涉事對講機發射功率高於0.5瓦特，操作頻率不是獲豁免的409至401兆赫內，故須領牌。林良宏承認並非在無線狀態下測試發射功率，而是拔掉無線天線轉插銅軸電纜，辯方大律師郭憬憲質疑其測試方法的準確度。

預設頻率屬豁免 部分頻道不屬

郭憬憲又稱，對講機預設的開機頻率是獲豁免的頻率，林良宏同意，但強調對講機內置的21條記憶頻道，有部分是超越了獲豁免的頻率，他才認為該對講機須領牌。

拘捕被告的警長梁彥彬（音譯）表示，當日受指示截查坐於電單車的被告，並在其背包搜獲急救反光衣、急救用品、眼罩、防毒面具及涉事對講機。案件11月4日續審。

【案件編號：KCCC724/20】

（反修例風暴）