民居外牆噴漆 辱罵何俊堯「狗官」 鄭若驊：人身攻擊不能接受

鄭若驊昨表示，前晚有人對個別法官做出人身攻擊或藐視，政府不能接受，警方正跟進案件，她呼籲所有人不要做出有關行為。鄭重申，法官會在判辭說明判案原因，若法官的判斷在法律上有錯，或在事實認定過程中出現「有悖常理」的錯誤，律政司才會上訴，稱公眾不能只看結論，必須研究判案原因，「就原因客觀、理性地討論是完全符合法律要求」。

司法機構回覆稱高度關注事件，案件交由警方跟進，暫不評論，重申一直以來法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。如對判決或判刑不滿，有上訴機制處理。

警列刑毁 何官非居於事發地區

九龍塘馬可尼道馬可尼大廈和康樂閣兩幢大廈的外牆，前晚10時許，遭人用紅色油漆噴上針對何俊堯字句，其後亦再於廣播道與聯合道交界，撒下一堆印有何官相片的辱罵單張後逃去。警方接報到場調查，檢走路面的辱罵單張，列刑事毁壞處理，暫時無人被捕，由九龍城警區刑事調查隊第8隊跟進。

消息稱4男犯案 路撒辱罵單張

現場消息指出，4名男子乘一輛白色凌志私家車到馬可尼大廈和康樂閣外拋下雜物，並於外牆以紅色噴漆噴上「狗官何俊堯」、「警察拉人，狗官放人，目无（無）法紀」及「差人拉人，9官放人」等大字，其中「何」的字體與「向」甚為相似。他們其後於廣播道與聯合道交界撒下的單張，亦寫滿辱罵字句。事後兩幢大廈的保安以黑色膠袋遮蓋字句。消息指出，何俊堯並非居於事發地區，有關人等犯案動機仍有待警方深入調查。

何俊堯近月被指任東區法院裁判官期間審理反修例示威案時表現偏頗，曾以「大話冚大話」批評作供警員，亦曾以「社會棟樑」形容被定罪的被告。司法機構收到不少相關投訴，總裁判官蘇惠德審視每宗投訴案件後，本月初裁定6宗投訴均不成立，認為何官判案無政治傾向，又強調裁判官有權評論各證人的可信度。現時何俊堯任高等法院暫委副司法常務官。

（反修例風暴）