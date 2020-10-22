8‧13圍機場案 悲「與港人應有行為不一樣」 穿反光衣拍攝遭綁 付國豪認無記者證

明報記者

29歲的付國豪由內地來港作供，他稱自幼在內地成長及居住，為新聞系學士，案發時為內地《環球時報》旗下「環球網」的編輯及記者，當時任職約1年，但主要以編輯職務較多，近乎無涉及記者工作，故尚未考取記者證。

事發前7日來港 借同事記者證傍身

付憶述，去年8月6日持雙程證來港，隨後獲3名在港同事給予一件綠色「Press」反光衣，聲稱可保護付的安全；付另向同事索取一張《環球時報》記者證，認為該證可在緊急時刻成為證明自己身分的「替代物品」。

付續說，去年8月13日當晚11時他帶着一個裝有相機、兩部電話等的隨身袋到達機場，並在約10分鐘後穿上反光衣，先後在機場大門外及離境大堂，用其中一部iPhone拍攝。其間一名戴口罩者攔住他，追問他有無記者證，當時付分別用英語及不流利廣東話回應「我是遊客」。

指搜出「愛警」T恤後 示威者變激動

付表示，及後其他黑衣示威者聽到他們的爭吵聲，便逐漸包圍他，多人湧上前用膠索帶綁住其手腕，將他禁錮到一輛行李車，有人向他潑水、欲脫他的褲、襲擊和毆打他等。當示威者從他的袋中，找出一件「我愛香港警察」淺藍色T恤後變得情緒激動，他就說了一句「我支持香港警察，你們可以打我了」。付說整個過程歷時約1小時，直至有救護員救他出來，才「脫離險境」。

控方問到其淺藍T恤從何得來，付稱是事發前在灣仔警察總部參加由市民自發的活動時有人贈予。控方又問他為何用英語回應示威者，付解釋在全港示威中，使用普通話的內地旅客通常被針對，故沒選擇用普通話。

英語自稱「遊客」 因內地客被針對

控方又問付對事件的感受，他說「非常難過、焦慮、感覺到被侮辱、有一點悲傷」，認為「一方面他們的行為傷害到我，另一方面覺得與香港市民的應有行為不一樣，令我覺得失望」。付作供未完，今天繼續。

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業「佔旺女村長」畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲）。賴、畢及何同否認一項暴動及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，畢及黃否認各一項非法禁錮罪，黃否認一項非法集結罪。另外，賴承認各一項普通襲擊及阻礙公職人員執行職務罪，何則承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

另外，控方開案陳辭指出，當晚11時半至11時49分聚集人群仍屬非法集結時，黃逸豪在人群中曾舉手和應群眾的叫囂，又一直用手按着付，並在付嘗試離開時捉住他。其後付被綁上索帶，場面升為暴動，黃逸豪已離開，但另外3名被告賴雲龍、畢慧芬及何家樂均在場，其中何曾直接襲擊付，又與畢將付由行李車強行拖到地上，畢亦在警誡下承認有在付的腳綁索帶。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）

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