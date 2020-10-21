【Emily】「無奈」交欠租 田北辰斥地產霸權 不滿疫下海港城舖「一個崩無減」

本報噚日向九倉查詢，至截稿前未獲回覆。

話唔交或遭入稟G2000清盤

G2000喺海港城經營兩舖，睇番入稟狀，兩舖位一個月租60萬元，另一個近23萬元。九倉要追今年欠租連利息，近382萬元。田二少話佢唔係無錢交租，而係原則問題，話海港城主要做遊客生意，今年有疫情生意大跌，明白業主都有困難，但佢租用其他業主嘅舖獲減租30％至80％不等，唯獨海港城「一個崩都無減過」。佢話計過數，1月至今若交足租，兩店每月蝕80萬元，即一年約千萬元。佢話以前正常日子兩店生意額每月過百萬元，疫後得番三四十萬元，指業主一清二楚，但仲係唔減租，所以佢就唔交齊租作回應。

佢又話最不滿係曾向業主提出提早解約，問可否研究，如果有租客承租，租金差額由G2000承擔，但指業主要佢畀足餘下租約期嘅租金，就可以走。田二少話，咁即係佢畀足租金賠償後，業主又即刻可以將舖位出租再賺一筆。