港聞

港聞二

【Emily】「無奈」交欠租 田北辰斥地產霸權 不滿疫下海港城舖「一個崩無減」

【明報專訊】經營時裝品牌G2000嘅立法會議員田北辰，早前同海港城大業主九倉置業因租金一事爭拗，G2000今年欠交部分租金；G2000近日收到九倉向區域法院申請嘅入稟狀，勒令G2000要喺周五前交番380萬元欠租。田二少之前一直企硬，但話今次若唔交番錢，G2000有可能遭入稟清盤，故無奈屈服。佢大罵業主係「地產霸權」，疫情至今一蚊租都無減過，地產商邊個係人邊個係鬼，今次買咗個教訓。

本報噚日向九倉查詢，至截稿前未獲回覆。

話唔交或遭入稟G2000清盤

G2000喺海港城經營兩舖，睇番入稟狀，兩舖位一個月租60萬元，另一個近23萬元。九倉要追今年欠租連利息，近382萬元。田二少話佢唔係無錢交租，而係原則問題，話海港城主要做遊客生意，今年有疫情生意大跌，明白業主都有困難，但佢租用其他業主嘅舖獲減租30％至80％不等，唯獨海港城「一個崩都無減過」。佢話計過數，1月至今若交足租，兩店每月蝕80萬元，即一年約千萬元。佢話以前正常日子兩店生意額每月過百萬元，疫後得番三四十萬元，指業主一清二楚，但仲係唔減租，所以佢就唔交齊租作回應。

佢又話最不滿係曾向業主提出提早解約，問可否研究，如果有租客承租，租金差額由G2000承擔，但指業主要佢畀足餘下租約期嘅租金，就可以走。田二少話，咁即係佢畀足租金賠償後，業主又即刻可以將舖位出租再賺一筆。

相關字詞﹕海港城 地產霸權 田北辰

上 / 下一篇新聞

畢業生求職難 青年失業率破兩成 整體失業率6.4%近16年新高 學者料年底超7%
畢業生求職難 青年失業率破兩成 整體失業率6.4%近16年新高 學者料年底超7%
酒樓經理搵工白果食百次 逾10萬積蓄見底
酒樓經理搵工白果食百次 逾10萬積蓄見底
《南早》指國泰殺港龍 工會：公司稱傳言
《南早》指國泰殺港龍 工會：公司稱傳言
展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象
展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象
獲德政治庇護女生：離開因港沒公平審訊
獲德政治庇護女生：離開因港沒公平審訊
微軟IDC研究：七成港企疫下加快數碼化
微軟IDC研究：七成港企疫下加快數碼化
IVE師生研智能通風控制系統 「可每小時換氣6次」
IVE師生研智能通風控制系統 「可每小時換氣6次」
法官與司法人員 今年度凍薪
法官與司法人員 今年度凍薪
工程師巴士捅女友33刀 為阻玩Ocamp 認誤殺辯稱精神失常 控方明言不接納
工程師巴士捅女友33刀 為阻玩Ocamp 認誤殺辯稱精神失常 控方明言不接納
8‧13圍機場 控方：人群指付國豪是公安
8‧13圍機場 控方：人群指付國豪是公安
警斷指案 控方專家：被告有意識「用力」咬噬
警斷指案 控方專家：被告有意識「用力」咬噬
汽油彈擲警署 控較嚴重罪名 法官質疑沒證據 不認同「咁檢控」
汽油彈擲警署 控較嚴重罪名 法官質疑沒證據 不認同「咁檢控」
陳浩天襲警案比對片段認人 「耳同有黑點」 化驗師不落判斷
陳浩天襲警案比對片段認人 「耳同有黑點」 化驗師不落判斷
推國內投票 林鄭:政策要具內地視野 未答會否諮詢公眾 民主派：台灣外國港人同應有權
推國內投票 林鄭:政策要具內地視野 未答會否諮詢公眾 民主派：台灣外國港人同應有權
駱惠寧：香港非邊緣化 要做出新貢獻
駱惠寧：香港非邊緣化 要做出新貢獻
譚得志涉發表煽動文字案 陳志全申終止聆訊
譚得志涉發表煽動文字案 陳志全申終止聆訊
爬頭爭執 女司機連環撞平治
爬頭爭執 女司機連環撞平治
4匪劫財務公司職員 途人擒賊 50萬美鈔散落街頭力保不失 4人在逃
4匪劫財務公司職員 途人擒賊 50萬美鈔散落街頭力保不失 4人在逃
潘母促保安局「釋放」陳同佳 當局：警方不阻外出辦簽證
潘母促保安局「釋放」陳同佳 當局：警方不阻外出辦簽證
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民主派工會5人參選勞顧會
【Emily】民主派工會5人參選勞顧會
【Emily】梁志祥同林鄭唱反調 促續爭桂山島填海
【Emily】梁志祥同林鄭唱反調 促續爭桂山島填海
【Emily】醫管局學陳沛然 教疫下「英文字」
【Emily】醫管局學陳沛然 教疫下「英文字」
【Emily】關永業誤貼藍店廣告 禁食72小時謝罪
【Emily】關永業誤貼藍店廣告 禁食72小時謝罪
【Emily】聶德權浩園獻花 憶馬尼拉人質亡魂
【Emily】聶德權浩園獻花 憶馬尼拉人質亡魂