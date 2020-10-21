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2020年10月21日星期三
港聞二
畢業生求職難 青年失業率破兩成 整體失業率6.4%近16年新高 學者料年底超7%
酒樓經理搵工白果食百次 逾10萬積蓄見底
《南早》指國泰殺港龍 工會：公司稱傳言
展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象
獲德政治庇護女生：離開因港沒公平審訊
微軟IDC研究：七成港企疫下加快數碼化
IVE師生研智能通風控制系統 「可每小時換氣6次」
法官與司法人員 今年度凍薪
工程師巴士捅女友33刀 為阻玩Ocamp 認誤殺辯稱精神失常 控方明言不接納
8‧13圍機場 控方：人群指付國豪是公安
警斷指案 控方專家：被告有意識「用力」咬噬
汽油彈擲警署 控較嚴重罪名 法官質疑沒證據 不認同「咁檢控」
陳浩天襲警案比對片段認人 「耳同有黑點」 化驗師不落判斷
推國內投票 林鄭:政策要具內地視野 未答會否諮詢公眾 民主派：台灣外國港人同應有權
駱惠寧：香港非邊緣化 要做出新貢獻
譚得志涉發表煽動文字案 陳志全申終止聆訊
爬頭爭執 女司機連環撞平治
4匪劫財務公司職員 途人擒賊 50萬美鈔散落街頭力保不失 4人在逃
潘母促保安局「釋放」陳同佳 當局：警方不阻外出辦簽證
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【Emily】醫管局學陳沛然 教疫下「英文字」
【Emily】關永業誤貼藍店廣告 禁食72小時謝罪
【Emily】聶德權浩園獻花 憶馬尼拉人質亡魂
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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