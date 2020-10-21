4匪劫財務公司職員 途人擒賊 50萬美鈔散落街頭力保不失 4人在逃

一名28歲姓劉財務公司男職員，昨被派到君臨天下一客戶單位收取50萬美元，並帶回公司。該男職員駕駛一輛中港牌七人車，載同一名32歲姓劉女性友人一同前往，並稱為安全起見，將50萬美元現金放進一個袋內，並交女友人保管。

鐵槌襲擊職員阻追前

男子其後將車停泊在油麻地咸美頓街一倔頭路，並與女友人帶着該袋50萬元美鈔返回彌敦道570號的財務公司。二人在公司樓下進入電梯前，突被4名賊人行劫，其中一賊從女子身上搶走該袋現鈔逃走，其餘3賊則阻止男職員追前，其中一人更以鐵槌襲擊男職員。

手持贓款的賊人逃到彌敦道560號一間日式餐廳前，被數名熱心市民合力制服，袋跌在地上，部分現金散落一地。其餘3名黨羽見狀上前欲營救。網上片段顯示，其中一名蒙面賊一度向市民揮動鐵槌，惟營救不果，其中一名南亞裔男子徒步逃走，另外兩名男子則跳上一部駛至接應的七人車，車門未及關上七人車已絕塵而去。

男職員到場，一邊報警一邊點算遺在地上的美元，現場遺下一頂鴨舌帽。

兩匪跳上接應七人車逃去

警方到場，拘捕該名35歲姓高男賊，並將案中女子帶返彌敦道570號8樓一間財務公司調查。男職員報稱受輕傷，登上救護車敷治後拒絕送院。財務公司則拒絕回應事件。案件列行劫，交油尖警區重案組調查，正通緝其餘4人下落。