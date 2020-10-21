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駱惠寧：香港非邊緣化 要做出新貢獻

【明報專訊】特首林鄭月娥昨出席行會會議前被問到，她近日說不介意深圳GDP超越香港，有否以香港利益為先。林太稱她只是說深圳因人多、地方大，有較高GDP是自然，但香港人均GDP仍超深圳，稱有人誤解她的態度是「I don't care」（不在乎），強調自己與香港的利益一致。她表示上京爭取中央支持政策日子未定，中央有關部委正做協調工作，她希望盡快。

林鄭：與港利益一致 被誤解「不在乎」GDP

林太昨見記者時稱，如果不着緊香港GDP，就不會推廣香港與內地、與深圳的關係，向中央爭取更多政策，以及帶領政府分析哪些惠及深圳政策可令香港得益或發展協同效應等。

另外，中聯辦主任駱惠寧昨主持座談會，解說國家主席習近平日前在深圳的講話。駱惠寧稱深圳等內地城市的機遇，也是香港不可錯失的重大歷史機遇，香港融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」或「邊緣化」，而是與內地優勢互補，希望香港積極提出建議，推動經濟運行規則銜接和機制對接，並要積極帶頭參與大灣區建設，在國家發展中，開拓發展新空間、做出新貢獻。駱說香港不能等、也等不起，「不能讓歷史性機遇，成為歷史性遺憾」。

民主派會議召集人胡志偉批評，林鄭說想與深圳共同打造「雙城經濟」說法「自欺欺人」，認為特區政府破壞香港軟件優勢，如壓縮香港自由等，質疑林鄭只是想將香港變成內地城市。

相關字詞﹕深圳 深港合作 林鄭月娥

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