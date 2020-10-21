推國內投票 林鄭:政策要具內地視野 未答會否諮詢公眾 民主派：台灣外國港人同應有權

本報昨向政制及內地事務局查詢上述立法時間表及會否諮詢公眾。局方回覆稱，特區政府會積極完善選舉安排，推出優化措施，確保選舉在公平、公開及誠實的情况下進行。

葉劉：討論兩極 諮詢公衆也一樣

被問到有關內地香港居民在立法會選舉投票，林鄭月娥稱要認清現實，現有大量符合選民資格的香港永久居民，因工作、學習等原因長時間在內地，這些人與香港仍有很強的聯繫。她形容這些人十分關注有關措施，拒絕讓他們投票不合理。

民主黨黃碧雲稱，民主黨反對內地投票，因易出現違法種票、賄選，香港難以跨境執法。她認為這會令香港區議會選舉、立法會選舉，甚至特首選舉無法公平競爭，民主黨提出嚴正抗議；又質疑如政府如此關心境外港人投票權利，應一視同仁，現時很多港人在外國甚至台灣工作、進修，是否都應該有投票權。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，境外投票已在立法會政制事務委員會討論多年，意見兩極，建制爭取，泛民反對，認為諮詢公衆結果也是一樣，「就算民主政府也不是每一項政策都要諮詢。但正如特首指出，條例草案提交到立法會，公衆還有表達意見機會」。她稱更重要是原則問題，是在一國之內，居住內地的港人不能在當地投票是不理想，需要解決。

林太：撤空置稅考慮立法會支持度

郭榮鏗批向地產霸權投降

另外，政府日前撤回「空置稅」和有關專營的士的條例草案。林太昨被問到撤回空置稅是否「托市」、向地產商「跪低」，她稱考慮的原因包括兩年前認為應該做的事情，在今日經濟低迷時是否應該放緩，以及法案在立法會的支持度。

有份倡議空置稅的公民黨郭榮鏗批評，林鄭月娥過去的承諾一一落空，很多市民支持的空置稅，條例草案已擬定，卻在最後關頭抽起，批評是向地產霸權投降。