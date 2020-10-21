港聞

港聞二

警斷指案 控方專家：被告有意識「用力」咬噬

【明報專訊】香港大學畢業生涉於去年7月14日沙田新城市廣場衝突中，襲警和咬斷一名警長的無名指，案件昨在區域法院續審。控方專家證人、腦神經科醫生余毓靈供稱，被告的咬噬力量強勁，認為他當時有意識地「使勁、用力」咬噬。

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方內擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現為總警司的梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業的右手無名指被咬斷。

腦神經科醫生余毓靈供稱，被告咬噬手指的事件歷時約0.66秒，辯方專家證人則估算被告咬噬歷時0.46秒。他又稱，無意識自主反應毋須經過大腦，腦幹位置會受刺激；有意識自主反應則需經過大腦，故無意識自主的反應時間會比較短。

不認同辯方專家指無意識咬噬

就辯方專家證人認為被告的咬噬源於右眼疼痛作出的無意識自主反應，余毓靈表明「不敢苟同」，認為無意識自主反應的動作反射力度弱，正常反應甚至可以「弱到冇反應」。他形容，被告將梁啟業的手指咬至粉碎性骨折和截斷，相關咬噬力量強勁，認為被告當時有意識地「使勁、用力」咬噬。

法官陳仲衡問，假如一個人當時承受痛楚，會否令其反射反應更大。余回應，目前臨牀不會用痛楚方式量度，故無法回答。自己過往經驗和文獻亦沒遇見或記載有關情况。案件今續。

【案件編號：DCCC 778/19】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

畢業生求職難 青年失業率破兩成 整體失業率6.4%近16年新高 學者料年底超7%
畢業生求職難 青年失業率破兩成 整體失業率6.4%近16年新高 學者料年底超7%
酒樓經理搵工白果食百次 逾10萬積蓄見底
酒樓經理搵工白果食百次 逾10萬積蓄見底
《南早》指國泰殺港龍 工會：公司稱傳言
《南早》指國泰殺港龍 工會：公司稱傳言
展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象
展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象
獲德政治庇護女生：離開因港沒公平審訊
獲德政治庇護女生：離開因港沒公平審訊
微軟IDC研究：七成港企疫下加快數碼化
微軟IDC研究：七成港企疫下加快數碼化
IVE師生研智能通風控制系統 「可每小時換氣6次」
IVE師生研智能通風控制系統 「可每小時換氣6次」
法官與司法人員 今年度凍薪
法官與司法人員 今年度凍薪
工程師巴士捅女友33刀 為阻玩Ocamp 認誤殺辯稱精神失常 控方明言不接納
工程師巴士捅女友33刀 為阻玩Ocamp 認誤殺辯稱精神失常 控方明言不接納
8‧13圍機場 控方：人群指付國豪是公安
8‧13圍機場 控方：人群指付國豪是公安
汽油彈擲警署 控較嚴重罪名 法官質疑沒證據 不認同「咁檢控」
汽油彈擲警署 控較嚴重罪名 法官質疑沒證據 不認同「咁檢控」
陳浩天襲警案比對片段認人 「耳同有黑點」 化驗師不落判斷
陳浩天襲警案比對片段認人 「耳同有黑點」 化驗師不落判斷
推國內投票 林鄭:政策要具內地視野 未答會否諮詢公眾 民主派：台灣外國港人同應有權
推國內投票 林鄭:政策要具內地視野 未答會否諮詢公眾 民主派：台灣外國港人同應有權
駱惠寧：香港非邊緣化 要做出新貢獻
駱惠寧：香港非邊緣化 要做出新貢獻
譚得志涉發表煽動文字案 陳志全申終止聆訊
譚得志涉發表煽動文字案 陳志全申終止聆訊
爬頭爭執 女司機連環撞平治
爬頭爭執 女司機連環撞平治
4匪劫財務公司職員 途人擒賊 50萬美鈔散落街頭力保不失 4人在逃
4匪劫財務公司職員 途人擒賊 50萬美鈔散落街頭力保不失 4人在逃
潘母促保安局「釋放」陳同佳 當局：警方不阻外出辦簽證
潘母促保安局「釋放」陳同佳 當局：警方不阻外出辦簽證
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「無奈」交欠租 田北辰斥地產霸權 不滿疫下海港城舖「一個崩無減」
【Emily】「無奈」交欠租 田北辰斥地產霸權 不滿疫下海港城舖「一個崩無減」
【Emily】民主派工會5人參選勞顧會
【Emily】民主派工會5人參選勞顧會
【Emily】梁志祥同林鄭唱反調 促續爭桂山島填海
【Emily】梁志祥同林鄭唱反調 促續爭桂山島填海
【Emily】醫管局學陳沛然 教疫下「英文字」
【Emily】醫管局學陳沛然 教疫下「英文字」
【Emily】關永業誤貼藍店廣告 禁食72小時謝罪
【Emily】關永業誤貼藍店廣告 禁食72小時謝罪
【Emily】聶德權浩園獻花 憶馬尼拉人質亡魂
【Emily】聶德權浩園獻花 憶馬尼拉人質亡魂