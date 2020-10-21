8‧13圍機場 控方：人群指付國豪是公安

4人涉8罪 付國豪將作供

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）、測量師黃逸豪（29歲）。賴、畢及何同否認一項暴動罪及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，畢及黃否認各一項非法禁錮罪，黃否認一項非法集結罪。另外，賴承認一項普通襲擊罪及一項阻礙公職人員執行職務罪，何則承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控方開案陳辭指出，去年8月13日晚上11時半許，香港國際機場一號客運大樓離境大堂G行段開始有非法集結出現，3分鐘後，付國豪被一名不知名黑衣男子拍了一下，集結群眾開始包圍他，指稱付為假記者或「國家派來的官方人員」，如間諜、公安等。

控方續指，15分鐘後第四被告黃逸豪進入人群的核心範圍，並走到付的身旁及曾觸碰他。晚上11時49分，現場群眾開始向付縛上索帶之時，非法集結便升級為暴動。另控方在庭上播放機場閉路電視片段顯示，付在當晚11時半許，已身處在集結人群當中，隨後可看到在場的人群曾照射綠色雷射光，及用雨傘遮掩機場的閉路電視。

首被告認以美國旗旗桿襲擊

此外根據首被告賴雲龍承認普通襲擊及阻礙公職人員執行職務罪名的案情指出，去年8月14日凌晨12時許，在機場一號客運大樓離境大堂內，救護隊目黃人龍與兩名隊員將躺在地上的付國豪搬到擔架牀後，移送付到機場出口附近時，賴突然追上擔架牀，用美國國旗旗桿及左手數次襲擊付，其間隊目須擋開首被告。控方稱，賴的行為阻礙救援約20秒。

另據第三被告何家樂承認的控方案情指，因應機場事件，警方一直調查第三被告。去年8月25日凌晨，警方在元朗洪儒路與洪基路交界，以非法集結及傷人罪拘捕他，並在何的私家車上檢獲一把摺刀、一個彈射器連同彈珠、兩個能發出雷射光束的裝置和一支伸縮棒。案件今續。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）