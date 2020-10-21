工程師巴士捅女友33刀 為阻玩Ocamp 認誤殺辯稱精神失常 控方明言不接納

現年25歲的被告吳欣鍵報稱土木工程師，被控於2017年9月16日在香港謀殺李倩姮（20歲，洋名Annie）。

同讀理大 交友App認識

拒分手威脅公開性愛片段

控方開案陳辭指，被告就讀理大土木工程系，死者就讀理大健康學副學士課程，兩人於2016年透過手機交友程式（App）相識，逐漸發展為情侶。兩人經過熱戀期，死者漸發現被告是控制狂，不但妒忌心重，也喜歡掌控死者的行蹤。

翌年，被告從大學畢業，死者由副學士課程升讀護理系，被告明言不讓死者參加迎新營，以免她結交其他男生。死者於2017年9月初提分手。至9月10日，即事發前6日，兩人再就迎新營問題鬧分手，死者要求被告歸還兩人交往期間拍攝的性愛片段和照片，被告拒絕之餘，更威脅會將片段公開。

事發當日凌晨，被告將存有性愛片段的記憶卡還給死者，其間以手機錄下對話內容。控方指，錄音顯示死者懷疑被告私下將性愛片段備份，批評被告毫無誠信。

商場買廚刀 尾隨死者上巴士

死者生前居於小西灣藍灣廣場附近。同日下午3時，有閉路電視拍到被告在廣場內一商店買入60元的廚刀，然後尾隨死者登上118號城巴。車廂片段顯示，兩人在車上偶爾傾談，沿途沒有發生激烈爭執或打鬥，被告突然取出利刀，插向死者身上，而且持刀自插數下。被告之後以車廂手槌擊碎玻璃窗，跳車墮下行人路。救護員到場後，將死者及被告送院。

被告事後向精神科醫生透露，他只記得當日下午起牀後，乘的士前往藍灣廣場，醒來便發現自己身在醫院，對案發經過完全失去記憶。控方稱，辯方將傳召一名醫生出庭，證明被告患有嚴重抑鬱症及妄想型人格障礙；控方的兩名專家證人均認為被告沒有精神失常問題。

稱忘記事發經過

「醒來已在醫院」

雙方承認事實指，驗屍報告發現死者的心臟、胸腔和肺部等共有33處刀傷，有肋骨被刺傷骨折。法醫估計，死者生前被刺傷約30下。另外警方事後從被告的手機，找到共14條性愛片段及116張相片，又於死者的寓所檢取兩張記憶卡，內有71條性愛片段及579張相片，全部拍下被告與死者的親熱過程。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】