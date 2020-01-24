IVE師生研智能通風控制系統 「可每小時換氣6次」

改用紅外線測人流 雲端計鮮風量

IVE工程系署理高級講師賴韶細與兩名學生合作，以半年時間開發「智能通風控制系統」。賴韶細說，目前通風系統主要以二氧化碳濃度感應器控制通風系統，但該感應器敏感度低、反應慢，若突然有多人進入室內空間，系統無法即時反應調節鮮風量。

賴表示，按照標準，室內環境中，每人每小時要有10公升鮮風。他與學生團隊合作的物聯網項目，以紅外線感應器取代二氧化碳濃度感應器，安裝在主要出入口，並於雲端按不同標準計算所需鮮風量，再向通風系統傳送信號，調節出風量，「每小時換氣6次都可以做到」。

賴韶細說，系統適用於院舍、食肆、辦公室等環境，一方面可助室內環境保持通風，亦由於系統可按人流調節，若安裝在人流波幅大的地方例如辦公室，更可節能。項目獲資訊科技業界贊助硬件，另花數萬元作整體軟件開發，現正物色合適場地實地測試，以蒐集數據。

是次團隊開發的系統為IVE「IoT創新科技中心」所支持開發的物聯網項目之一，中心昨日正式啟用，旨在加強學生在物聯網技術應用的知識和技能，以應對行業的人才需求。中心將就物聯網應用推行產學研協作及跨學科項目，提供具創意及影響力方案，促進智慧城市發展。

明報記者 林穎茵