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微軟IDC研究：七成港企疫下加快數碼化

【明報專訊】科技企業Microsoft聯同IDC亞太區發表報告，發現近七成香港企業正加快數碼化以應對疫情，香港企業在過去半年創新文化成熟程度有所上升，惟增幅稍遜亞太區企業的平均增長。報告又指約三分之一受訪企業視新冠病毒疫情為機遇，逾三成受訪企業認為人才培育是增加企業抗疫力和加快復蘇的關鍵。

創新力過去半年提升 科技層面遜亞太區

Microsoft及IDC在過去6個月，即亞太區新冠疫情爆發前及期間，訪問了區內15個市場逾3000名企業決策者，以及近3500名在職者；在香港的研究則訪問了200名香港企業決策者及219名在職者。研究發現，68%香港企業在疫情下，正透過不同方式加快業務數碼轉型以適應新常態。例如採用電子支付、推動電子商務及自動化。過去6個月期間，香港企業的創新文化成熟程度提升8%，代表加強創新能力，增幅稍遜於亞太區企業平均增長（11%）。

48%香港企業預計現時商業模式將在5年內被淘汰；55%企業決策者認為企業創新是疫下迅速回應挑戰、把握機遇，以及建立抗疫力的必備條件。34%企業更視疫情為機遇，預期將會比其他競爭對手擁有更好業務表現，有信心業務在3個月或更短時間內恢復。

35%港企來年着重育才 增「抗疫力」

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊認為，過去企業或者經營太好，沒有意識到科技的重要，但疫情下，企業明白到「創新不再是一項選擇，而是必備條件」。研究亦發現，香港企業在創新文化的三大層面，包括人才、過程及資訊，普遍比亞太區企業更成熟，但科技較遜色，反映香港企業有潛力和需要進一步發展科技和培育人才。約三成五受訪企業認為，未來一年發展重點在人才培育，認為是增強企業抗疫力及加快復蘇的關鍵。

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