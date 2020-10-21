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獲德政治庇護女生：離開因港沒公平審訊

【明報專訊】協助流亡港人組織「避風驛」日前表示，一名被控暴動罪的中大女學生獲德國批出難民身分。該女學生以化名Elaine接受多間傳媒訪問時表示，於11月下旬離開香港，經台灣到德國，稱選擇離開香港，是因為知道在港不會有公平審訊。

中國外交部發言人趙立堅被問到事件時，表示不掌握情况，中方一貫反對外國在香港問題上干涉中國內政。

被捕5日決定流亡 經台灣到德國

綜合路透社、《蘋果日報》及自由亞洲電台的訪問，該名22歲女學生向路透社表示，她於去年11月的示威中被捕，被捕後5日就決定流亡，先逃到台灣，數天後到德國，事後才向親友「報平安」，選擇離開「因為我知道我不會有公平審訊」。

稱性侵已報警 需過庭不便詳談

她表示，對離開香港並有可能永遠不能回來，感到不真實亦很不開心，用了3至4個月才能消化。本來準備畢業的她，失去原來的人生計劃，亦思念家人。她續透露，於今年1月被難民營職員性侵，已報警處理，稱是肢體上有不必要的接觸，因等候過庭，不便透露詳情，並稱在事後因情緒問題需入院休養，但其他難民營職員都相當友善。

她表示，選擇到德國，是相信當地庇護制度較為成熟，指德國提供了大部分生活上的基本需要，感謝德國批出庇護，但同時希望德國當局可以簡化香港難民申請者的程序。

Elaine現時居於德國政府提供的住所，暫時先希望完成德文課程，再申請入讀大學。她繼續關心香港情况，稱本來想要低調，但希望發聲，讓更多香港抗爭者了解情况，留意到12名港人逃亡時於內地水域被內地拘捕，認為離開香港的風險愈來愈高。

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