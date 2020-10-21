展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象

黃定光表示，疫情為展覽製作業帶來「窒息性的影響」，展覽在這幾個月幾乎停頓，令員工陷於困境。他說政府雖有資助，但搞錯資助對象，僅參展商及主辦場地受惠，卻沒向製作公司及僱員提供資助。

補貼參展商主辦機構 未惠及製作公司

展覽製作工程人員從業員關注小組代表翁偉國表示，展覽業停頓整整10個月，幾輪抗疫基金都無任何支援，製作公司要借貸，「看不到前景」。他預計「保就業」計劃11月完結後，不少公司會裁員結業。對於會展業資助計劃只資助參展商及補貼場地，他大嘆業界「一蚊都冇攞過」，且現在仍「封關」，根本不會有參展商來港，希望政府提供支援。翁又說，行內約有150間展覽製作公司，從業員約有1.5萬人，不過受疫情影響，許多人已轉行。

製作公司負責人陳啓恩表示其公司「零收入」，雖然來年仍接到貿發局工作，但對明年舉辦外國展覽不感樂觀。他說許多前線人員已轉行，擔心經濟復蘇後未能找到人手。