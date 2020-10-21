展覽製作業嘆零收入 議員斥政府資助錯對象

【明報專訊】受疫情影響，本港不同行業陷入困境，包括展覽製作業，過去10個月接近全面停頓。民建聯立法會議員黃定光及鄭泳舜，昨與一批展覽製作從業員召開記者會，業界嘆「零收入」，而政府的會議展覽業資助計劃僅資助參展商及主辦機構場租，製作人員「一蚊都冇攞過」，「保就業」計劃完結後恐面臨大規模裁員及結業潮，促請政府改善資助計劃，並開拓更多場地供舉辦本地小型展覽。
黃定光表示，疫情為展覽製作業帶來「窒息性的影響」，展覽在這幾個月幾乎停頓，令員工陷於困境。他說政府雖有資助，但搞錯資助對象，僅參展商及主辦場地受惠，卻沒向製作公司及僱員提供資助。
補貼參展商主辦機構 未惠及製作公司
展覽製作工程人員從業員關注小組代表翁偉國表示，展覽業停頓整整10個月，幾輪抗疫基金都無任何支援，製作公司要借貸，「看不到前景」。他預計「保就業」計劃11月完結後，不少公司會裁員結業。對於會展業資助計劃只資助參展商及補貼場地，他大嘆業界「一蚊都冇攞過」，且現在仍「封關」，根本不會有參展商來港，希望政府提供支援。翁又說，行內約有150間展覽製作公司，從業員約有1.5萬人，不過受疫情影響，許多人已轉行。
製作公司負責人陳啓恩表示其公司「零收入」，雖然來年仍接到貿發局工作，但對明年舉辦外國展覽不感樂觀。他說許多前線人員已轉行，擔心經濟復蘇後未能找到人手。