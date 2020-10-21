《南早》指國泰殺港龍 工會：公司稱傳言

《南華早報》昨引述多個消息報道，國泰原定裁員8000人，佔全球員工約四分之一，現改為裁減6000人，佔整體員工約18%，亦較航空業界平均裁員兩至三成的比例低。國泰亦計劃放棄子公司國泰港龍，兩間公司員工和資源將會合併，現時港龍至少有3000名員工。

工會：員工短途機經驗足 有存在價值

港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，有關裁員重組的消息，工會只能從傳媒報道得知，公司回覆工會有關消息只是傳言。對於港龍員工將全數被裁的消息，梁佩韻稱從沒想過傳言真偽，「只知自己的價值」。她說港龍員工熟悉內地航班、對短途機有經驗；又稱就公司重組方案，工會先後與資方會面3次，清晰表達會員「一個不能少」的共同願望，並願意犧牲工資及原有福利，惟資方只表示收到信息，一直沒表態。

另一本地航空公司香港航空向後勤員工提出新一輪無薪假計劃，員工於今年11月至明年3月，將按職級減薪5%至15%，每月放最多4天無薪假；減薪幅度較上一輪無薪假的10%至25%低。港航發言人表示會致力在市况改善時縮短無薪假計劃。