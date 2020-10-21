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酒樓經理搵工白果食百次 逾10萬積蓄見底

【明報專訊】疫情沉重打擊飲食業，有酒樓樓面經理表示3月起遭削減一半人工，5月起再被七折支薪，最終辭職，輾轉做過桌球室、口罩廠，曾失業個多月，近兩月求職近百次，仍未獲聘，原本10餘萬元積蓄僅餘約8000元。他批評政府推出「保就業」計劃「完全無意思」，亦無助打工仔，因老闆承諾不裁員，但無承諾人工不變。他盼政府創造更多職位，助基層脫離「失業大軍」。

3萬月薪減半再七折 終辭職

54歲林先生投身飲食業逾30年，最近20多年在同一酒樓打工，任職樓面經理，月入3萬餘元。疫情襲港，他任職的酒樓3月起只做午市，員工月薪削半，至5月再被七折支薪，「人工減半又七折，如何生存？有員工原本僅1萬元人工，減完又折，結果月入僅3500元」，當時酒樓約80名員工中，50多人辭職，包括林先生。

以往未嘗失業超過半個月，林先生今次辭職後一度失業逾一個月。至7月中，他找到桌球室的通宵工作，然而上班4天政府就勒令桌球室等指定處所須停業，令他再度失業。7月底，他轉到葵涌的口罩廠打工，屬月薪1.1萬元的全職，但上月起口罩廠管理層大減員工上班時數，「有時一日只返兩小時，（交通）一來一回都4小時了，僅掙到100元收入」，最終他又辭職了。

桌球室停業口罩廠開工不足 輾轉三度失業

林先生是單親爸爸，與18歲女兒同住深水埗劏房，每月租金4500元。他過去多年來儲下10多萬元，近月失業只能「食老本」，現僅餘約8000元。他說每天看報章招聘廣告、社交媒體信息，留意招聘空缺，近兩個月求職近百次，仍未獲聘，去過食肆應徵做樓面，對方說只想請年輕人，令他倍感求職困難。

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